本报太原5月13日电 （记者郑洋洋）记者从山西省商务厅获悉：为不断提振消费信心，释放消费潜力，促进居民消费持续恢复增长，山西省商务厅等19部门联合印发2023消费提振年行动计划（以下简称计划）。

根据计划，2023年为山西省消费提振年。围绕提档大宗消费、升级消费体系、提升消费品质、培育新型消费、激发餐饮消费、扩容会展消费和复苏文旅消费等开展7项行动，举办贯通全年的系列消费促进活动100场以上。

计划提出，促进新能源汽车消费。组织开展全面落实新能源汽车继续免征车辆购置税政策、新能源汽车市政道路内停车泊位及政府投资的公共停车场停车费免费专项检查。推进县域商业体系建设，推动100个乡村e镇建成运营。开展“星级一刻钟便民生活圈”创建工作，重点完善社区消费的供给设施，推动社区消费的场景创新，支持开展社区促消费活动。

《 人民日报 》（ 2023年05月14日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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