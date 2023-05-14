本报记者 张 文

车轮滚滚，播种机在田间前行，切成块的土豆从机械漏斗滑落，入地。“过去赶牛犁地，一个壮劳力一整天只能种一亩土豆。”宁夏回族自治区固原市原州区张易镇闫关村村民袁虎兵从播种机的驾驶舱跳下，仔细地用铁铲刮除机身上的泥土：“如今这‘铁牛’可以同时播种、施肥，一天能播完三四十亩地！”

袁虎兵创办的农机社拥有30多台机械，为10多个村提供服务。如今，原州区拥有20台以上机械的大型农机社超过35家，基本满足当地土豆机械化种植的需求。

原州区位于“十年九旱”的西海固山区。多年前，土豆曾是解决温饱问题的救命粮。现在，这里的土豆产业在农业机械化的助推下，摇身一变成为农民增产增收的“金疙瘩”。

日光灯下，技术人员轻捏滴管，将淡黄色的脱毒制剂滴入培养皿中，一株小拇指长短的青苗生机勃勃。这里是位于原州区的天启薯业公司土豆种苗脱毒车间，技术人员围着洁白的超净工作台，观测记录土豆脱毒种苗的生长情况。

“一个土豆切成七八块种下去，经济实用，但时间长了容易积累黄叶病等病害，导致土豆枯萎。”固原市农业科学研究所所长郭志乾介绍，一代土豆最多种植5年便需要脱毒。当地农业技术企业研发出30多道工序，用以解决病害、品种退化等问题。原州区年繁育种薯5000万粒，满足当地种植需求的同时，还能对外供种。

掀开地窖，温热的气息扑面而来，淡红色的土豆成堆码放在角落。最小的有鹅蛋大，最大的约3斤重。“早些年土豆又小又丑，吃着也干涩，像掺了沙。现在咱这土豆美得很，炖着炸着都好吃。”张易镇红庄村村民张剑国告诉记者，去年家里土豆产量9吨多，纯收入超过1.2万元。卖剩的200多斤土豆存在后院土窖里，平时既能做菜，又能当粮。

“以前土豆产量低，淀粉含量少，远不如现在的新品种。”郭志乾捡起地窖内的一粒土豆介绍，这种红皮黄肉的是“青薯九号”，现在是原州区的主要种植品种，不仅淀粉含量高、个头大，而且抗旱、抗寒、抗病害，亩产高达6000斤，是旧品种的3倍。

原州区还培育有“宁薯十七号”等10多个品种。“这些高产、抗旱的品种来自我们对近百种土豆的杂交选育，一般需要8到10年才能育成一个品种。”郭志乾表示，研究人员经过数万次试验，从数十万甚至上百万株种苗中层层筛选、培育，才让昔日产量低、口感差、仅能用来填饱肚子的“土豆豆”，变成亩产高、口感好、广受市场欢迎的“金疙瘩”。

田野起风，覆盖在农地里的黑色薄膜窸窣作响。田垄间，分布着一根根细长的胶管，水流从管上的小孔中缓缓淌出，灌溉着刚播种过的农田。在位于中河乡丰堡村的土豆高产示范基地，原州区农业技术推广服务中心主任张玉龙正忙着向前来观摩的周边乡镇种植户分发技术手册：“新的测土配方施肥技术，把滴灌和水肥一体化相结合，节水又增产。”

近年来，原州区推广用于土豆种植的覆膜覆土、智能水肥一体、机械化起垄旋耕等高效增产技术，并将操作要点编成手册分发给农户。去年，该区部分高效节水农田已实现土豆亩产8000斤，亩产值超过6000元。

走到车间门口，诱人的香气扑鼻而来。生产线履带上，金黄色的薯条源源不断向前输送，拿起一根咀嚼，唇齿留香。这里是去年刚落户原州区的雪川六盘山食品（宁夏）有限公司。公司相关负责人李雅峰介绍，年产量预计近20万吨，将销往10多个国家和地区，首批薯条已出口泰国，“为备足土豆原料，我们大量收、给价高，拓展了2万多户土豆种植户的销路。”

“通过引进龙头加工企业，加强产销衔接，原州区的土豆不仅不愁卖，还要从外地收购。”原州区农业农村局负责人冯晓明介绍，除了薯条，土豆还用来加工成淀粉，“农民放心种，企业敞开收，带农增收致富，稳得很。”

《 人民日报 》（ 2023年05月14日 04 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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