（二）盾构机的零部件有一万多个，一台设备的控制系统有两千多个控制点。为弄清其构造，王杜娟和同事几乎跑遍国内地铁建设城市，在隧道里仔细观察每一台盾构机。二〇〇八年，项目组成功研发我国首台拥有自主知识产权的复合式土压平衡盾构机。