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倾力研发大国重器（科技群英绘·最美科技工作者）

迟连城
2023年05月14日05:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　（一）盾构机能穿山、可越海，不仅能代替工人进行危险的隧道挖掘，还能将施工效率提高八到十倍。我国盾构机曾一度依赖进口。为打破国外垄断，二〇〇二年，中铁隧道集团盾构机研发项目组成立。时年二十四岁的王杜娟，就是项目组成员之一。

　　（二）盾构机的零部件有一万多个，一台设备的控制系统有两千多个控制点。为弄清其构造，王杜娟和同事几乎跑遍国内地铁建设城市，在隧道里仔细观察每一台盾构机。二〇〇八年，项目组成功研发我国首台拥有自主知识产权的复合式土压平衡盾构机。

　　（三）随着交通建设步伐加快，王杜娟和团队迎来更多挑战。高黎贡山隧道长、地质复杂，施工需穿越地热温泉上百处、断层破碎带十六个、岩爆区段约两公里……王杜娟率团队反复研究，创新设计出当时国内最大直径硬岩掘进机“彩云号”，解决了山岭隧道施工难题。

　　（四）直径超十五米的“大盾构”是特大断面隧道施工中不可或缺的重器，常压换刀技术是“大盾构”研发成败的关键之一。王杜娟带领团队累计测试了一百多种方案，终于取得该项技术突破，国内首台具有自主知识产权的十五米级超大直径泥水平衡盾构机应运而生。

　　（五）在王杜娟和团队的努力下，国产盾构机从零起步，依靠创新后发赶超，涌现出世界最小直径硬岩掘进机、世界首台马蹄形盾构机等尖端产品，中铁装备盾构机的整体国产化率超九成，并在异形掘进机等领域跻身世界领先水平，有力支撑了我国交通网络建设。

　　（六）如今，中国盾构机约占全球市场份额的七成。仅王杜娟和团队便设计完成了一千五百多台盾构机，创新研发十六项国际领先技术。中铁装备盾构机产销量连续五年位居世界第一。为研发大国重器、助力制造强国建设，王杜娟和团队仍奔跑在科技创新的路上。


　　《 人民日报 》（ 2023年05月14日 08 版）
(责编：卫嘉、白宇)
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