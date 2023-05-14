新华社记者何欣荣、董雪、龚雯

原标题：高质量发展调研行丨上海张江全链条发力营造更优企业创新发展环境

张江医疗器械产业基地新园区——ZEMP总部园。新华社记者董雪 摄

为新药研制“对症下药”加强服务，让科创企业办公研发生产能在一栋楼搞定……记者近期来到国家上海生物医药科技产业基地——“张江药谷”调研发现，从企业扎根的产业空间，到成长需要的金融活水，再到药械上市的政策支持，当地正通过全链条发力为企业营造更优创新发展环境。

乍一看，像普通的办公楼；走进去，才发现大有乾坤：底层层高6米其余层高4.8米，承重普遍达到每平方米500公斤以上，可以打造洁净生产车间，也能用于研发和办公，另有两个超大露台可以一眼看到长江口的壮丽景观……位于浦东新区合庆镇的张江医疗器械产业基地新园区——ZEMP总部园，最近刚竣工一批为医疗器械企业量身定制的“载体工程”，新增产业空间约9.8万平方米。

上海张江是生物医药企业高度集聚的热土，大量创新药企业在这里拔节壮大，产业空间扩张需求迫切。“张江通过加大产业用地储备、盘活存量用地等措施，积极挖掘空间潜力。目前仅我们参与管理的新增产业空间就超过30万平方米。” 上海张江生物医药基地开发有限公司副总经理杨远方说。

骨科上市公司凯利泰赶上了这股东风。“公司孵化的初创企业快速成长，短短几年就超出了原场地的承载力。”凯利泰公共事务部总监金奇瑜说，“好在张江医疗器械产业基地不断释放新资源，为企业高速发展提供空间保障。”

产业空间是企业扎根落地的基础，金融资本则是助力企业成长的源头活水。

张江的道路大多以科学家命名。新华社记者董雪 摄

最近，张江举行了一场对接会。42家生物医药企业与50家金融机构在上海科创办的推荐下现场接洽，其中10组签订合作意向，融资规模超过20亿元。

药企研发需要持续的资金投入，处于初创期的创新药企往往还没有销售和利润支撑，融资难度较大。上海科创办介绍，政府搭台的目的是帮助企业吸引金融活水，优化生物医药产业创新环境。截至2023年一季度，张江高新区生物医药境内外上市公司合计79家。

“最近，我们与银诺医药签订了战略合作协议，给予其意向授信金额5亿元，支持这家公司的一种糖尿病创新疗法研发。”交通银行上海市分行科技金融专班工作人员陈杰介绍，自2021年5月成立到今年3月底，这个专班已经为254家生物医药企业提供了175亿元的授信额度支持。

“引金融活水，灌创新沃土，绽科创之花。”上海科创办执行副主任彭崧表示，张江将加速构建生物医药产业科技成果转化、孵化到产业化的完整链条，助力生物医药企业推出更多好药和器械上市应用、造福于民。

以制度创新持续赋能产业创新发展，近年来，张江科学城率先开展了药品上市许可持有人制度、医疗器械注册人制度等试点，国家药品监督管理局药品审评检查长三角分中心等机构也入驻张江。

午休时间的张江街头掠影。新华社记者董雪 摄

位于张江的华领医药去年上市一款治疗糖尿病的新药。华领医药创始人陈力说，受益于药品上市许可持有人制度，华领医药不必自建厂房，把药品生产委托给上海迪赛诺生物医药有限公司，大大加快了新药上市进程。

统计数据显示，2022年张江科学城主要经济指标向好，三大主导产业韧劲十足。其中，生物医药经营总收入1320亿元，同比增长7.5%，约占上海全市1/6。据介绍，2023年，张江科学城将继续探索产业政策改革创新，包括率先开展生物医药真实世界数据研究试点，加速生物医药产品注册上市，打造生物医药研发跨境物流特色服务品牌等。

(责编：赵竹青、陈键)

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