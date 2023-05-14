上海张江全链条发力营造更优企业创新发展环境
张江医疗器械产业基地新园区——ZEMP总部园。新华社记者董雪 摄
为新药研制“对症下药”加强服务，让科创企业办公研发生产能在一栋楼搞定……记者近期来到国家上海生物医药科技产业基地——“张江药谷”调研发现，从企业扎根的产业空间，到成长需要的金融活水，再到药械上市的政策支持，当地正通过全链条发力为企业营造更优创新发展环境。
乍一看，像普通的办公楼；走进去，才发现大有乾坤：底层层高6米其余层高4.8米，承重普遍达到每平方米500公斤以上，可以打造洁净生产车间，也能用于研发和办公，另有两个超大露台可以一眼看到长江口的壮丽景观……位于浦东新区合庆镇的张江医疗器械产业基地新园区——ZEMP总部园，最近刚竣工一批为医疗器械企业量身定制的“载体工程”，新增产业空间约9.8万平方米。
上海张江是生物医药企业高度集聚的热土，大量创新药企业在这里拔节壮大，产业空间扩张需求迫切。“张江通过加大产业用地储备、盘活存量用地等措施，积极挖掘空间潜力。目前仅我们参与管理的新增产业空间就超过30万平方米。” 上海张江生物医药基地开发有限公司副总经理杨远方说。
骨科上市公司凯利泰赶上了这股东风。“公司孵化的初创企业快速成长，短短几年就超出了原场地的承载力。”凯利泰公共事务部总监金奇瑜说，“好在张江医疗器械产业基地不断释放新资源，为企业高速发展提供空间保障。”
产业空间是企业扎根落地的基础，金融资本则是助力企业成长的源头活水。
张江的道路大多以科学家命名。新华社记者董雪 摄
最近，张江举行了一场对接会。42家生物医药企业与50家金融机构在上海科创办的推荐下现场接洽，其中10组签订合作意向，融资规模超过20亿元。
药企研发需要持续的资金投入，处于初创期的创新药企往往还没有销售和利润支撑，融资难度较大。上海科创办介绍，政府搭台的目的是帮助企业吸引金融活水，优化生物医药产业创新环境。截至2023年一季度，张江高新区生物医药境内外上市公司合计79家。
“最近，我们与银诺医药签订了战略合作协议，给予其意向授信金额5亿元，支持这家公司的一种糖尿病创新疗法研发。”交通银行上海市分行科技金融专班工作人员陈杰介绍，自2021年5月成立到今年3月底，这个专班已经为254家生物医药企业提供了175亿元的授信额度支持。
“引金融活水，灌创新沃土，绽科创之花。”上海科创办执行副主任彭崧表示，张江将加速构建生物医药产业科技成果转化、孵化到产业化的完整链条，助力生物医药企业推出更多好药和器械上市应用、造福于民。
以制度创新持续赋能产业创新发展，近年来，张江科学城率先开展了药品上市许可持有人制度、医疗器械注册人制度等试点，国家药品监督管理局药品审评检查长三角分中心等机构也入驻张江。
午休时间的张江街头掠影。新华社记者董雪 摄
位于张江的华领医药去年上市一款治疗糖尿病的新药。华领医药创始人陈力说，受益于药品上市许可持有人制度，华领医药不必自建厂房，把药品生产委托给上海迪赛诺生物医药有限公司，大大加快了新药上市进程。
统计数据显示，2022年张江科学城主要经济指标向好，三大主导产业韧劲十足。其中，生物医药经营总收入1320亿元，同比增长7.5%，约占上海全市1/6。据介绍，2023年，张江科学城将继续探索产业政策改革创新，包括率先开展生物医药真实世界数据研究试点，加速生物医药产品注册上市，打造生物医药研发跨境物流特色服务品牌等。
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