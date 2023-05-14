新华社记者桑彤、杨有宗、谢希瑶

原标题：新华全媒+丨创新+跨界 “老字号”拥抱新时代

《扩大内需战略规划纲要（2022－2035年）》提出，“打造中国品牌，培育和发展中华老字号和特色传统文化品牌”。

在5月10日至14日举行的2023年中国品牌博览会现场，凤凰锂电助力自行车、豫园预制食品质构分析仪、回力数字资产球鞋……众多“老字号”齐聚一堂，向世界展现中国品牌的创新力、跨界力和想象力。

抢抓新赛道：吹响产业升级的号角

20世纪80年代，上海品牌凤凰自行车就已进军国际市场。如今，凤凰通过嫁接新能源技术向中高端市场持续攀升，希望能弯道超车。

在中国品牌博览会现场，凤凰带来了四辆供应欧美不同市场的锂电助力自行车。

在中国品牌博览会现场，上海凤凰展示的两款锂电助力自行车。新华社记者桑彤 摄

上海凤凰企业（集团）股份有限公司品牌运营部总监甘霖介绍，锂电助力自行车是当下的一个风口，它起源于日本，流行于欧美，在传统自行车的基础上增加了电机、传感器、控制器等，以“人力+电力”的混合动力模式运行。

记者了解到，在两轮骑行领域，电动化已成为一个趋势，凤凰是这一领域的首批入局者，其推出的锂电助力自行车已在海外多国上市销售。

甘霖透露，早在2019年，凤凰就已组建锂电产品的专业研发和业务团队，开设专业锂电产品制造工厂，并搭建锂电上游供应链合作。“最近三年，自行车出行渐受欢迎，对凤凰来说是巨大的契机。我们希望在锂电助力自行车的新赛道上强化自主创新，发展高端制造和智能系统，一起吹响产业升级创新的号角。”

拥抱新科技：适应消费新需求

在中国品牌博览会现场，“老字号”拥抱新科技无处不在。比如，为适应时代需求，餐饮老字号纷纷推出预制菜，通过辅助工具的创新，提升质量、延展品牌生命力。

在拥有17个“中华老字号”品牌的豫园股份的展台一隅，穿着防尘实验服的工作人员正在操作食品质构分析仪，这是豫园布局预制菜新赛道的研发“利器”。豫园文化饮食科创中心研究员聂蔚在现场展示了一块肉如何通过质构分析仪来分析其酥烂、脆度、弹性等特质，保障预制菜产品的口感与质量。

经过科创中心的研发，上海德兴馆大汤包、上海老饭店肚肺汤、松鹤楼松鼠桂鱼等“老字号”预制菜产品，都已成为经过市场验证的爆品。

图为豫园股份展台展示的食品质构分析仪。新华社记者桑彤 摄

同样是预制菜领域，“中华老字号”广州酒家与格兰仕合作打造的“无人零售+智能烹饪解决方案”，展示了“一键填饱肚子”的打开方式。

在广东展区，记者看到粤菜师傅现场给大家“烹饪”美食，只要在微波炉前扫一扫外包装上的条形码，微波炉就会自动识别出菜品、分量，并智能匹配最佳烹饪时间与火力，几分钟后一份正宗的广式点心就能食用了。

同时，为贴合数字时代的便捷需求，预制菜微波炉还可实现远程控制，满足中央厨房、便利店、机场、高铁站等不同场景下的智能烹饪需求。

引领新消费：跨界打造“新网红”

随着年轻消费群体的崛起，企业开启跨界共创新姿势，“老字号”纷纷转型为“新网红”。

上海华谊集团旗下的“老字号”品牌回力亮相中国品牌博览会，除了带来消费者熟悉的经典WB-1低帮篮球鞋和565型篮球鞋以外，还带来了众多新款联名鞋。“不服老”的回力更是打造了“数字资产”，实现“老字号”的逆生长。

据介绍，2022年，回力首发数字资产“回力DESIGN元年”，是上海数据交易所数字资产板块成立以来发布的首个数字资产，通过数字资产可兑换购买限量球鞋的权益。受到消费者热捧后，回力又推出了国内首款AR数字资产“哎啊兔”并在上海数据交易所完成登记，通过AR技术进一步提升数字资产的可玩性和消费者的体验感。

图为回力在上海数据交易所发布的首个数字资产。新华社记者桑彤 摄

与此同时，百年画材品牌马利不仅演绎了新潮中国色，还主动拥抱时代变化，在保证品牌延续经典、传统的同时，积极迎接年轻和未来。其通过虚拟形象代言人和Q版形象以及先进的数字技术，赋予品牌创新、多元、时尚的属性。

为充分释放“老字号”的创新活力，商务部等五部门于今年年初联合印发了《中华老字号示范创建管理办法》。商务部副部长盛秋平说，“‘老字号’在消费促进、产业升级、文化引领、民族自信等方面发挥着重要作用。”

(责编：赵竹青、陈键)

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