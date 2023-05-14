新华社记者李思远

原标题：从关注水质转向注重水生态——长江“大体检”直击

“这里是湖区，有感染血吸虫病风险，手臂不要接触水面。”5月13日下午2时许，长江中游洞庭湖中，在同事的提醒下，“90后”监测人员韩堂瑞一边用身体紧靠船帮，一边双手将采泥器从水底拉起。采泥器加上泥沙，四五十斤的重量累得他脸色通红。

韩堂瑞来自生态环境部长江流域生态环境监督管理局生态环境监测与科学研究中心，也是2023年春季长江流域水生态考核试点监测的工作人员。

图为监测人员正在采集浮游动物样本。新华社记者肖艺九 摄

今年4月，在生态环境部牵头组织下，2023年春季长江流域水生态考核试点监测启动。来自长江流域生态环境监督管理局等单位的监测人员，将在两个月内对青海至上海的长江干流、重点支流和重点湖库的331个点位全面进行水生态监测，摸清长江水生态底数，为长江母亲河做“大体检”。

根据工作要求，韩堂瑞和同事的主要任务是采集大型底栖无脊椎动物和浮游动物等样本。“这些生物是水生态健康好坏的重要指标。大型底栖无脊椎动物，虽然叫作‘大型’，其实它们并不大，一些种类也就几毫米大小，但对水文、水质、气候等环境条件的变化十分敏感，被称为‘水下哨兵’。”韩堂瑞介绍。

图为监测人员正在进行水生态环境现场参数测定。新华社记者肖艺九 摄

近些年，随着长江大保护的持续推进，长江经济带生态环境保护发生了转折性变化，生态环境质量不断改善。“水质不断提升，优Ⅲ水质断面比例超过98%，意味着要为长江的健康状况‘画像’，除了利用传统水质理化指标，还得依靠更高层次的水生态监测。”长江流域生态环境监督管理局局长徐翀介绍，我国计划在长江流域率先建立水生态考核机制，而建立这一机制，必须对长江进行全面“大体检”。

据介绍，为了更加准确地掌握长江水生态状况，同时为长江流域水生态考核打基础，今年长江流域生态环境监督管理局新增了河流着生藻类和湖泊浮游藻类两项指标，让监测维度更丰富。

徐翀表示，从以往只关注水质，到现在注重水生态变化，开展水生态监测为长江“大体检”，本身就是进步和革新，标志着长江生态环境保护的主要任务已由水污染防治为主转向水生态环境保护与修复并重。

(责编：赵竹青、陈键)

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