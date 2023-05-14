原标题：航天电子智能产品确保建“宫”大业连战连捷

天宫筑巢绕寰宇，航天圆梦正当时。随着中国空间站全面建成，中华民族流传千年的“天宫”梦想从神话变为现实。作为我国航天科技工业的重要力量和唯一全面参加中国载人航天工程各大系统研制的院级单位，航天科技集团九院追求工作一流、过程一流、结果一流，为空间站建造任务圆满成功交出了一份出色答卷。

作为航天电子专业“国家队”，九院为空间站建造任务研制了大量高质量、高可靠、高科技含量的电子信息系统设备和产品，涉及计算机与微电子、惯性导航、测控通信、机电组件等多个专业领域，应用于载人航天各大系统，有力保证了各项任务的圆满成功。

箭载计算机为长五B、长二F、长七等火箭打造了强劲“大脑”；航天微电子产品为中国空间站建造注入了源源不竭的“芯”动力；惯导设备堪比火箭和飞船的“眼睛”，为航天器在茫茫太空中指引航向……此外，还为空间站提供了大量的机电组件等产品，确保航天器内信息感知准确、指挥通畅，让航天器拥有了敏感的“神经”。

在支撑空间站建造任务的同时，九院逐渐建立了一套先进的技术创新体系，走出了一条航天电子自主创新的发展之路。据介绍，在承担北斗导航、载人航天、探月探火等国家重大任务中，九院累计获国家级科技奖40余项，省部级科技奖1000余项，中国专利金奖2项，授权专利4500余项，形成了一大批技术储备。

中国空间站完成在轨建造后，将转入为期10年以上的应用与发展阶段，未来中国载人航天，也将会从近地空间走向地月空间，进而迈向更广阔的深空。（记者 王维砚 通讯员 张磊 姚利明）

(责编：赵竹青、陈键)

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