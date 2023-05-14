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全国有病险的小型水库9385座，如何安全度汛？

2023年05月14日09:02 | 来源：央视新闻
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原标题：全国有病险的小型水库9385座，如何安全度汛？

　　我国于今年3月24日入汛，据预测，今年汛期区域性、阶段性旱涝重于常年，极端水旱灾害事件多发。5月11日，国家防总办公室派出应急管理部、水利部联合工作组分赴山东、湖南、云南、江西、湖北、四川6省份督导病险水库安全度汛工作。应急管理部、水利部各牵头负责3个工作组，重点就病险水库责任落实、隐患整改、雨水情测报系统不完善、管护机制不健全、带病运行等开展督导。

　　据了解，如果在汛期，病险水库蓄水运行，可能会出现渗漏、漫坝或垮坝的危险，对下游造成的危害极大。因此，对这些老旧水库，如果鉴定为病险水库，要进行除险加固。

　　位于常德市鼎城区的落子山水库是1962年修建的，去年年底开始全面翻修和除险加固，今年3月15日汛期前已经完工。但由于现在水库还没经受汛期考验，所以仍要加强管护和检查。

　　目前，湖南省水库有13737座，占全国水库数量的1/7，已鉴定为病险水库的3519座，2023年全省列入除险加固计划的水库有1171座。按照水利部要求，这些病险水库在今年年底前要完成90%以上。

　　湖南省水利厅运管监督处一级调研员 潘志德：我们今年是提前部署，提前安排，所以现在的进度非常快，已经开工的156座，其中有65座已经完工，投资完成了37%。剩下的水库明年汛期前全部完成。

　　而在全国，今年我国规划将对3500座小型水库进行除险加固。目前，水利部协调财政部提前下达了2023年度中央补助资金30亿元，对1890座小型水库实施除险加固。

　　今年规划将对3500座小型水库除险加固

　　目前，全国有9.7万多座水库，主要分布在南方的山地丘陵地区，今年我国规划将对其中的3500座小型水库进行除险加固。针对这些病险水库治理，具体会有哪些工作呢？如何确保这些病险水库的安全度汛？

　　水利部大坝安全管理中心水库处副处长 张士辰：两方面措施，工程措施与非工程措施综合运用，针对具体问题对病险水库除险加固，病险水库主汛期原则上一律空库运行，加强大坝安全实时监测及时发现问题。

(责编：赵竹青、陈键)
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