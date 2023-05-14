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全国GDP六强城市科研人才和科研表现稳步提升

2023年05月14日09:04 | 来源：科技日报
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原标题：全国GDP六强城市科研人才和科研表现稳步提升

记者近日获悉，国际科技信息中心和爱思唯尔共同发布了《国内城市科创人才对比分析》（以下简称“报告”），该报告分析比较了2022年全国GDP排名前6位的城市从2018年起五年间的科研表现。

报告显示，上海、北京、深圳、重庆、广州、苏州这6个城市的科创人才规模逐年上升，整体学术产出规模和学术产出质量均稳步增强，跨境合作和产学合作也呈现出积极增长态势。

科研人才的聚集对于城市科研创新力至关重要。报告显示，北京科研人才规模最大，约有76万科研人员。同时，这6个城市的科研人才规模均呈增长趋势；其中，深圳市科研人才增速为31.4%，位居第一；苏州和广州分别以21.6%和20.9%的增速排在第二位和第三位。

科研产出和学术影响力是衡量科研实力的重要指标。在学术产出方面，北京共产出近90万篇学术成果，在6个城市中排名第一。在学术影响力方面，深圳市学术成果的归一化引文影响力为1.55，位居6座城市之首。

“在加快高水平科技自立自强的今天，一个城市和地区希望达成高质量的经济发展，需要实施由科技创新驱动的发展战略。”清华大学深圳国际研究生院副院长、国际科技信息中心专家马岚教授说，“这份报告的发布，是国际科技信息中心成立以来第一个重要的里程碑式成果，它的意义不仅是盘点6个城市近5年来所取得的人才发展、学术产出、产学合作等方面的创新成就，同时也体现出我国‘以数据洞察驱动科技决策、以科学方式规划科学发展’的科研创新思路。”（实习记者 苏菁菁）

(责编：赵竹青、陈键)
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