原标题：2023年前4个月广西对东盟进出口额超千亿元 实现倍增

南宁海关13日提供的数据显示，2023年前4个月，广西外贸持续向好，进出口额达2225.8亿元(人民币，下同)，同比增长57.2%。其中，对东盟进出口额达1049.1亿元，同比增长123%。

在主要贸易伙伴中，广西对越南、泰国进出口额同比分别增长139%、196%；对阿拉伯国家联盟、非洲国家进出口额分别为160.7亿元、111亿元，同比增速均超过四成。广西对中国香港地区，以及对美国、澳大利亚进出口额均实现稳步增长。

值得一提的是，随着中国对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”，广西边境口岸重现生机，边境贸易加速恢复。今年1—4月，广西边境小额贸易、边民互市贸易额分别达252.2亿元、133.3亿元，同比分别增长110.9%、423.2%。

今年前4个月，广西崇左、南宁、防城港等11个地市进出口额均实现正增长，其中崇左、百色、贺州3市进出口额实现倍增。

南宁海关分析认为，广西外贸迅猛增长还得益于《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)政策红利的不断释放。今年前4个月，广西对RCEP成员国进出口1192.1亿元，同比增长107.9%，拉动同期广西外贸增长43.7个百分点。广西电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、纺织服装服饰业进出口额均实现倍增。

广西壮族自治区商务厅有关负责人表示，接下来，广西将持续挖掘外贸潜力，多渠道加大外贸货源组织力度，保障新能源汽车、锂电池等重点产品出口。同时，强化通关服务保障，保持边境贸易增长势头，加大海运互市试点力度，提高进口商品品种数量与货值。

此外，广西还将打造“跨境电商+产业带”，加快推进市场采购贸易方式试点，加快外贸新业态新模式发展，推动外贸进出口持续稳定向好。(记者 林浩)

(责编：赵竹青、陈键)

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