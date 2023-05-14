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钻山掘地入海 看“中国智造”新面孔

2023年05月14日09:08 | 来源：新华社
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原标题：钻山掘地入海 看“中国智造”新面孔

　　绿色节能的盾构机、安装自动疏浚系统的挖泥船、无人驾驶拖拉机……新华社记者近日深入多家国有企业采访发现，装备制造业加速迈向高端化、智能化、绿色化，擦亮了“中国智造”新名片。

　　创新应用绿色理念制造的盾构机成功下线

　　5月9日，“中铁1237号”在河南郑州下线，这台刀盘直径9.16米、长135米、总重1900多吨的土压敞开式双模盾构机，是中国中铁创新应用绿色理念制造的盾构设备，在智能控制方面，可实现与掘进地层的自适应调节匹配，自主达到掘进效率和能源消耗的最佳匹配，达到绿色节能目的。

　　随着它的成功下线，这个相当于三层楼高的“大家伙”将被出口用于意大利西西里岛高速铁路隧道建设，服务“一带一路”建设。

　　从2008年第一台具有自主知识产权的复合式土压平衡盾构机“中铁1号”下线，打破海外品牌在盾构机领域的垄断地位；到2012年“中铁50号”出口马来西亚，为中国盾构设备走向世界打下了坚实的基础；再到如今绿色盾构机“中铁1237号”下线出口意大利，中国盾构机的强劲实力得到充分彰显。

　　据介绍，截至目前，中国中铁盾构机和TBM(硬岩掘进机)订单总数超过1500台，出口海外32个国家和地区，“中铁盾构”已成为擦亮“中国品牌”、畅销海外的“新国货”。

　　“钢铁巨兽”守护“黄金水道”安全通行

　　长江汇入东海的地方，是我国的水路交通枢纽和国际航运干线。繁忙的长江口，一台蓝白相间的“钢铁巨兽”日夜守护着这条“黄金水道”，这就是中交集团所属上海航道局的“新海虎8”轮。

　　每年5月，长江口深水航道进入洪淤季节，上游来沙量明显增多，给“黄金水道”安全通行和上海国际航运中心正常运营带来影响。作为我国自主研发的大型耙吸式挖泥船，“新海虎8”轮总长130.3米、型宽25.6米、型深9.2米，采用了国内最大的泥泵变频驱动器、自动疏浚系统等先进装备，是长江口当之无愧的“疏浚猛虎”。

　　操作人员站在“新海虎8”轮的控制台前，借助先进的自动疏浚系统，轮船两侧巨大的“耙”缓缓升起并扎入水中。“这些耙头都有传感器，能够实时监测水下情况。使用自动疏浚系统后，不仅施工效率明显提高，每天的燃油量也从40吨下降到35吨左右。”“新海虎8”轮船长宋加凯说。

　　高端农机装备为农业现代化插上“科技翅膀”

　　动动手指就能让一台3米多高的拖拉机自动规划路径、行进并避障，还能自主控制农具进行无人化作业，作业精度在2.5厘米以内——记者走进国机集团下属中国一拖集团有限公司厂区，装上了“智慧大脑”的东方红LF2204无人驾驶拖拉机令人眼前一亮。

　　中国一拖大拖公司副总经理薛志飞告诉记者：“无人驾驶拖拉机作业精度的有效提升，令作物行变得更直了，而且光照、通风条件更好，不但能增加5%到10%的有效种植面积，更利于增产增收。”

　　记者从中国一拖了解到，在“黑科技”加持下，除了无人驾驶拖拉机，多功能自走式智能辣椒直播机、高效谷物联合收割机等一系列高端农机装备已广泛应用于农业实践，显著节省作业时间、提高作业效率、增加农民收益，为推进农业现代化插上了“科技翅膀”。

　　近年来，国资国企大力开展关键核心技术攻关，推动中国创造实现新突破；加强技术改造和数智赋能，全面提升工艺技术、产品质量和安全水平，推动中国质量展现新成效；“中国路”“中国桥”“中国港”“中国车”等一大批中国品牌享誉海外，推动中国品牌呈现新面貌……以创新驱动发展，以质量赢得市场，以品牌引领未来，“中国智造”正汇聚起高质量发展的磅礴力量。(新华社 记者刘羽佳、何欣荣、王希)

(责编：赵竹青、陈键)
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