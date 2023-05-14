原标题：福建强化招商引资 借港澳台侨资源优势引闽商回归

福建将加强招商引资工作，实现引资规模新增长。从福建省人民政府13日发布的《关于进一步加强招商引资工作的意见》可见，2023年到2025年，福建省级重大招商活动集中签约项目总数超过300个，总投资超过8000亿元。全省新签合同外资项目8000个，合同外资金额超过3000亿元。三年力争全省新增市场主体200万户。

福建招商引资将聚焦数字经济、海洋经济、绿色经济、文旅经济以及重点产业领域，加快未来产业布局；加大招引产业关联性强、集聚性显著的投资项目，形成新的经济增长极。2023年到2025年，福建将引进10亿元以上项目150个，50亿元以上项目30个，100亿元以上项目10个；力争到2025年，累计引进世界500强项目240个。

每年，中国国际投资贸易洽谈会、数字中国建设峰会、民企产业项目洽谈会、21世纪海上丝绸之路博览会暨海峡两岸经贸交易会等分别在福建各地举办。福建招商引资将借力上述品牌化招商活动平台，加快形成汇聚全球优质企业、优质项目、优质产业、优质资源的“金字招牌”；同时，积极参与中国国际进口博览会、中国国际服务贸易交易会、世界互联网大会等国内重大展会，主动开展高端对接洽谈。

近年来，福建先后获批自贸试验区、综合实验区、国家级新区等。福建将推进载体园区招商，提升投资自由化便利化水平，增强对各类资本吸引力；推动各类开发区加快“腾笼换鸟”，盘活存量引进增量，扶持做大特色产业和“链主”企业；加快中印尼经贸创新发展示范园区、中菲经贸创新发展示范园区建设，推进双方产业深度对接。

福建是重点侨乡和港澳台同胞的主要祖籍地。福建将发挥港澳台侨资源优势，紧密联系各驻境外机构、侨商会、闽籍社团，以情引商、以侨引商、以商引商，构建畅通的国际招商网络，大力推动闽商回归工程。(记者 龙敏)

(责编：赵竹青、陈键)

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