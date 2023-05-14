原标题：工信部：我国工程机械产业正全面向智能化绿色化转型

工业和信息化部相关负责人昨天在第三届长沙国际工程机械展览会上表示，我国工程机械产业正在全面向智能化、绿色化转型，我国将通过多种方式推动工程机械行业高质量发展。

记者在展会上看到，电动重卡、电动起重机、电动挖机、电动搅拌车等智能化、绿色化产品全面进行了展示。这次展会共吸引了35家全球工程机械50强企业参展。工信部相关负责人表示，我国工程机械产业已在智能化、绿色化转型的多个层面全面提速。目前已培育建设11家智能制造示范工厂，近百个智能制造典型应用场景，20余家绿色供应链管理企业。下一步，我国将进一步推动工程机械行业高质量发展。

工业和信息化部总经济师办公厅主任 高东升：加快补齐短板弱项，聚焦挖掘机、装载机、盾构机、起重机等重点产品，支持基础条件好的地区，高效整合创新资源，组织优势企业协同攻关，力争在系统控制液压等关键核心技术和零部件方面取得创新突破。

高东升表示，我国还将加快建设行业数字化平台，发挥首台套保险补偿等政策支持作用，促进高端产品推广应用，开展新能源工程机械试点示范，探索建设一批景区、厂区、隧道等典型的应用场景。同时，促进大中小企业融通发展，激发涌现更多专精特新配套企业。此外，在开放合作方面，进一步稳定对外出口，持续提升中国制造品牌形象。(央视新闻客户端)

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经