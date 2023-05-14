人民网北京5月14日电 （欧阳易佳）近日，水利部、中央精神文明建设办公室、国家发展改革委、教育部、工业和信息化部、住房城乡建设部、农业农村部、广电总局、国管局、共青团中央、中国科协等11部门联合印发《关于加强节水宣传教育的指导意见》（以下简称《指导意见》），强调要建立协调联动机制，发挥节约用水协调机制作用，使节水宣传教育有效覆盖各用水行业和领域。

《指导意见》坚持围绕中心、服务大局，创新引领、注重实效，分类施策、突出重点，政府主导、多方参与等原则，提出到2025年，政府主导、部门协同、社会各界广泛参与的节水“大宣教”工作格局基本形成，到2035年，现代化的节水宣传教育体系基本建立。

《指导意见》指出，节水宣传教育要聚焦节水方针政策、节水理念知识、节水工艺技术、节水经验成效等重点内容，采用夯实主流媒体宣传阵地、构建融媒体宣传矩阵、抓好精准化现场宣传教育、打造节水宣传教育品牌活动、拓展节水宣传教育载体等方式，突出党员干部、在校学生、用水大户、城市居民、农村居民等重点群体。

《指导意见》强调，要健全公众参与机制，加强节水政务信息公开，拓宽公众参与途径，激发社会各界关注节水、宣传节水的热情；要完善常态长效机制，推动把节水作为生态文明建设、精神文明创建以及国民素质教育的重要内容，纳入国家和地方宣传工作计划，使节水宣传教育融入群众日常学习、生产和生活。

下一步，全国节水办将认真落实《指导意见》要求，进一步加大节水宣传教育力度，营造全社会亲水惜水的良好氛围，增强全社会节水意识，加快建成节水型社会。

(责编：赵竹青、吕骞)

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