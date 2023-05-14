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中科院公众科学日体验：好听，好看，好玩！

人民网记者 赵竹青
2023年05月14日17:47 | 来源：人民网
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听大咖讲座、观看科学秀、体验互动小游戏、走进实验室……100多个国家科研机构对公众开放、500多项特色科普活动现场体验，中国科学院第十九届公众科学日5月13日开启，带来了一场怎样的“科学盛宴”？记者带你现场体验。

感受科学可爱有趣的一面

13日上午，骄阳当空，前来观看体验的大朋友和小朋友将大型实验秀演示台围得水泄不通。当天，一场以“科学预见未来——中二所的奇妙冒险”为主题的公众科学日活动在中国科学院物理研究所火热开展，全天精彩的科学活动从上午9点开始一直持续到晚上9点。

中科院物理所上演大型实验秀。中科院物理所供图

“磁铁上冒着白气，在悬浮的轨道上一圈一圈地滑动，高度还能自由调节。”北京市海淀区初中一年级的蒋同学在物理所观看了大型实验秀，体验了互动实验和航天科普展，现场的低温超导实验演示给他留下了深刻印象。

院士大咖讲座、大型实验秀、“科学很可爱”主题分享、哔哩哔哩主题科普展、科幻主题沙龙、互动实验展、国家重点实验室开放、专题科普展、树下科普小课堂、科学综艺秀……精彩活动一场接着一场，奇妙体验一个接着一个。

据悉，今年是中科院物理所第20年举办公众科学日活动，这场由物理所与哔哩哔哩联合主办的关于物理和科学的“狂欢派对”吸引了数百万人次的公众线上线下共同参与，让科学知识成为了“流行爆款”。

沉浸人工智能“未来社会”

“不看不知道，中国人的大模型其实也很厉害！”5月13日，在中国科学院自动化研究所，我国自主研发的千亿参数多模态大模型“紫东太初”引起了参观者的浓厚兴趣，现场一名观众不禁发出感慨。

在当天举办的中科院自动化所第十九届“自动化之光”公众开放日活动上，五千余名公众通过实地探究人工智能技术奥秘，体验了一场别有趣味的“科学假日”。

在中科院自动化所的互动展台前，学生们认真地做着笔记。中科院自动化所供图

展厅内，行人多特征识别系统、非接触式视频心率检测、虹膜人脸识别、人机交互系统、人工智能绘画与摄影以及“火焰”场景体感互动等项目吸引了大朋友和小朋友的共同关注。脑网络组图谱、脑功能检测仪、智能驾驶等项目，则展示了我国在自动化领域多学科交叉技术的前沿进展。

一个个项目体验下来，令公众仿佛置身未来的“智能社会”。同时，科研人员还为参观者们带来了精彩的科学讲座，《人工智能与人机博弈》《机器人技术改变世界》《智能科学探梦》3个主题报告分别面向大中小学生，用生动的实例和演示揭示智能技术的原理和奥妙，报告现场座无虚席。

领略科学技术的广泛应用

“刚才看的这个设备，它们在哪里使用的呀？”现场的志愿者指着旁边一种“毛茸茸的喇叭”一样的设备，对着前来“打卡盖章”的小朋友发出提问。

“深海！”小朋友自信地回答道。随后，志愿者给小朋友的参观手册上，盖下一枚印着小海豚的印章。这个“打卡点”，介绍的是我国自主研制的深海低噪声毛发阻尼阵。

在中国科学院声学研究所中关村园区，两千余观众通过参与科普报告、科普剧、科普相声、科学实验、科普视频展映、趣味知识问答、集章打卡等一些列活动，体验了奇妙的“声学世界”。

中科院声学所展示的超声雾化装置，引起现场小朋友浓厚兴趣。中科院声学所供图

在现场，“捂耳朵的大熊猫”“声纹玫瑰”等互动体验大受小朋友欢迎。指向性扬声器、超声导盲仪、利用喇叭降低烦恼噪声的有源消声器、外科大夫的手术利器——超声手术刀、超声乳化等一系列实验演示，共同揭开声学仪器的神秘面纱。

“公众科学日”是中国科学院举办的大型公益性科普活动。每年5月，各个科研院所都如约面向社会公众开放。中科院相关负责人表示，希望通过这些科普活动，弘扬科学精神、营造科学氛围、厚植科学文化，激发公众尤其是青少年对科学的关注和兴趣。

(责编：赵竹青、吕骞)
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