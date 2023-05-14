新华社北京5月14日电 中国南水北调集团有限公司14日宣布，南水北调东、中线一期工程目前累计向北方调水超过620亿立方米，其中实施生态补水近100亿立方米，发挥了显著的经济、社会、生态等效益。

南水北调东、中线一期工程于2014年12月实现全面通水。通水以来，年调水量持续攀升，已惠及沿线42座大中城市280多个县市区，直接受益人口超过1.5亿人。目前，南水已占北京城区供水的75%、天津城区供水的99%。

南水北调集团相关负责人表示，南水北调集团立足“调水供水行业龙头企业、国家水网建设领军企业、水安全保障骨干企业”战略定位，坚守工程安全、供水安全、水质安全，加快推进南水北调后续工程规划建设，加快构建国家水网。

据介绍，南水北调后续工程首个开工项目——引江补汉工程建设进展顺利，下半年将迎来全面施工阶段。南水北调集团东线公司深入开展东线一期工程效能提升和二期工程规划建设等重大问题研究；中线公司聚焦输水能力提升，同时依法合规积极推进沿线调蓄工程前期工作。西线工程方面，南水北调集团深度参与了西线工程重大专题研究和多方案比选论证等工作，夯实西线工程研究基础。

另据了解，水利部推进南水北调后续工程高质量发展工作领导小组全体会议近日召开。会议强调，加快构建国家水网主骨架和大动脉。完善南水北调工程风险防范长效机制，持续提升东、中线一期工程效益。加快数字孪生南水北调建设，提升南水北调工程调配运管的数字化、网络化、智能化能力和水平。坚持把节水作为受水区的根本出路，支持发展节水产业。深化南水北调工程建设、运营、水价、投融资等体制机制改革，促进南水北调后续工程高质量发展。

(责编：岳弘彬、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经