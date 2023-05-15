本报记者 方 敏

入选学校“基础研究特区”项目时，复旦大学芯片与系统前沿技术研究院青年研究员刘春森只有29岁，当时他就获得数百万元的科研经费支持。现在，他带领11人团队，在芯片基础研究领域开展相关研究。

在复旦大学逸夫科技楼，刘春森回顾这段经历时说：“我们青年科研人员能够坐稳‘冷板凳’，得益于上海设立的‘基础研究特区’。”

基础研究的地基打得牢，科技事业大厦才能建得高。2021年，上海市出台《关于加快推动基础研究高质量发展的若干意见》，试点设立“基础研究特区”，营造鼓励潜心研究、长期攻关的科研环境，支持青年科研人才挑战最前沿的科学问题，提升上海基础研究能级，增强科技创新策源功能。

“基础研究特区”，“特”在哪里？

“特”在资助力度和周期。

上海市科委基础研究处处长宋扬说，上海依托复旦大学、上海交通大学、中科院上海分院等6家机构设立“基础研究特区”，市政府每年向每家“特区”投入1000万至2000万元，持续5年，试点单位以不少于1∶1的经费比例共同投入。目前，已立项单个项目专项经费在100万至1000万元不等。

“前沿基础研究耗时长、风险高。时间短、资金少，肯定难出成果。”复旦大学基础医学院教授严大鹏说：“‘特区’设立后，资金难题得到解决，我们就少了许多顾虑，坐稳‘冷板凳’、咬定青山不放松的劲头更足了。”

“特”在为科研松绑放权。

基础研究领域，没有特别清晰的路径。复旦大学生命科学学院教授聂明说，越是有重大突破意义的创新，失败的可能性往往越高，“从既往的经验看，一些科研项目限制条件多。因为害怕失败，科研人员的‘胆子’也会变小。”

为科研人员创造一个包容试错、允许失败的科研环境，上海鼓励“基础研究特区”大胆探索合适的科研管理和成果评价制度。各试点单位可以根据自己的优势学科和专业，自由选题、自行选人、自主使用经费。

各试点单位也加快建立以质量、绩效、能力为导向的项目管理和评价体系。复旦大学在项目申报、过程管理及结题考核等环节，不简单以科研成败为导向，赋予项目负责人充分的科研路线自主权。同济大学改革考核评价机制，在项目执行期间，根据入选人员类型，取消年度考核和聘期考核。

硬性指标束缚少了，科研人员顾虑少了，更为发散、更具前瞻性的科研项目就多了。当前，复旦大学的37个项目重点聚焦基础数学、物质科学、生命科学、环境气候、信息智能等研究领域。华东理工大学举全校之力，支持第一批9项面向碳中和的化学、材料、计算机、数学、物理等学科方向的自由探索和颠覆性创新。

“特”在对人才团队的支持。

基础研究，关键在人。如何遴选一批敢啃“硬骨头”、敢闯“无人区”的青年优秀科研人才，为他们提供更多支持？

在科技评价方面，各试点单位注重“人的创新潜力”，通过邀请全国范围的顶尖科学家参与评审，让一批具有一定基础研究积累、具有高成长性的优秀青年负责人脱颖而出。以复旦大学为例，其“特区”计划实施第一年，17个入选项目负责人的平均年龄仅37岁。

为支持这些科研团队扎实开展基础研究，试点单位提供的相关配套支持也很充足。中科院上海分院组建超级导师团，实施项目专员制；华东师范大学依托全国领域内专家，结合校内国家重点实验室建设方向开展多轮遴选，并对非共识项目单独加以考虑，采取“阶梯式”弹性资助支持；华东理工大学设立领军企业联合支持的“揭榜挂帅”基础研究项目，对项目负责人开设博导绿色通道，减少职称职级晋升压力……

“基础研究特区”试点实施两年来，得到了高校、科研机构和科研团队的普遍认可。上海市科委相关负责人表示：“下一步，上海将进一步在‘特’字上下功夫，下气力打造体系化、高层次基础研究人才培养平台，让更多基础研究人才竞相涌现。”

《 人民日报 》（ 2023年05月15日 02 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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