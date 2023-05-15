恩平20—4钻采平台在海上安装中。

中国海油供图

本报北京5月14日电 （记者冉永平、丁怡婷）记者从中国海油获悉：13日，万吨级海上油气平台恩平20—4钻采平台在珠江口盆地海域完成安装，创造了我国海上油气平台动力定位浮托安装重量新纪录。

该平台由我国自主设计、建造及安装，可实现钻修井、智能采油、油气水综合处理以及伴生气回收利用等功能。平台上部组块的单层甲板面积相当于9个篮球场、重达1.5万余吨，重量超过国内海上浮吊的能力极限，因此需要采用动力定位浮托技术进行海上安装。据介绍，安装过程相当于开着一辆长度超过220米、宽度40多米的超级卡车，在海面上“倒车入库”，两侧间隙仅为10厘米，组块插尖与导管对接精度要求达到毫米级。

《 人民日报 》（ 2023年05月15日 02 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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