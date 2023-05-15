本报记者 乔 杨 龚相娟 靳 博

“这款3月底面市的360吨重载自动导引运输车打破了我们保持3年的负载最重国内纪录，主要应用于海上风电。”厂房里，天津朗誉机器人有限公司总经理任志勇指着眼前的庞然大物，“去年我们营收突破1亿元，今年一季度营收已达去年的一半，全年预计实现营收3亿元。”

朗誉是天津制造业高质量发展的一个缩影。近年来，天津开展制造业高质量发展行动，出台《天津市推动制造业高质量发展若干政策措施》等，坚持以高端化、智能化、绿色化为方向，加快先进制造业发展，建设现代化产业体系。

创新驱动，促进产业集群式发展

4月20日，中海油田服务股份有限公司研发的海底地震勘探节点采集装备在天津实现产业化制造。“通过海底节点采集的信息量比传统装备提升3倍，能够接收到比蚊子声还小150倍的地震波，有助于描绘高清油藏数据信息，是深海油气勘探开发的关键装备。”中海油服物探装备研究所首席工程师阮福明介绍。

这背后，是天津海洋工程装备创新型产业集群的崛起。

日前，科技部发布2022年创新型产业集群名单，天津市滨海新区海洋工程装备创新型产业集群入选。滨海新区以海洋油气装备、高技术船舶、海水淡化装备、港口航道工程装备、海洋能开发利用装备五大细分领域为依托，集聚海洋工程装备企业超400家，高新技术企业超150家，营业收入超10亿元的企业13家，企业研发经费投入强度达到3.7%，50余项关键核心技术达到领先水平，2022年海洋工程装备产业营收超1700亿元，成为引领天津市制造业高质量发展，支撑海洋强国的重要力量。

今年4月，《天津市推动制造业高质量发展若干政策措施》出台，在推动产业高质量发展方面给予诸多支持政策，让企业“敢投资”“投好资”：对总投资5000万元以上、补足重点产业关键环节短板的重大工业项目，以及总投资1000万元以上的新一轮工业技术改造投资项目，竣工投产后按照设备、软硬件工具等投资额的10%，给予最高5000万元支持；对集成电路、高端装备、新材料、汽车与新能源汽车等重点产业链链上企业的发展给予最高1000万元专属支持；首次突破一定年产值，或是进入国家级、市级等相关名单，或是获评领航企业、国家制造业单项冠军、“专精特新”等的企业若满足一定条件，最高可拿到5000万元奖励。

智慧赋能，推动传统产业转型升级

走进一汽富维本特勒汽车零部件（天津）有限公司厂区，一排排电焊机器人挥舞着机械手臂，弧光四射、焊花飞舞。

“我们2020年进厂服务时发现，电压细微变化可能引起机器人等精密部件误操作，而且焊接机器人属于冲击性负荷，极易引起厂区电压波动。”国网天津电力工作人员杨国朝回忆，“我们从设备负荷特性、电压敏感度、影响损失3个维度，为企业量身打造分级供电智慧用能系统，该系统能够智能感知电压细微变化，快速采取保护措施。”企业设备部部长袁义波介绍，3年来，机器人的焊接精准度提高5%，生产线成品率接近100%，平均每年减少产品损失约120万元。

智慧用能系统不仅让生产更精准，还助力工厂智慧节能。厂房后院，空气源热泵、热水循环泵和多功能数据采集终端组成了智慧能源微网，保证用能经济性。“电力公司为我们安装了智能负荷识别装置，跟踪用能变化，每个季度送来企业用能能效账单，帮助我们及时调整用能策略，截至目前已节省近75万元。”袁义波说，企业还成功通过了绿色工厂认证。

在天津市新天钢德材科技冷轧薄板有限公司，车间里各条生产线有条不紊地自动运转，工人师傅只需坐在监控大屏前，观察设备、车辆、能耗等数据的实时变化。

天津市新天钢德材科技冷轧薄板有限公司数字信息化部部长孙石说：“‘5G+智慧工厂’实现了园区内车辆、设备、能耗等各个数据的全流程实时监控，显著提高了工厂整体制造和管理水平，数据利用率提升超80%，能源利用率提升15%。”去年底，“新天钢冷轧薄板智慧园区创新应用”成功入选工信部“2022年工业互联网平台创新领航应用案例名单”。

为推动制造业智能化发展，天津出台了《天津市促进智能制造发展条例》，设立百亿元智能制造财政专项资金，累计支持8批近3000个项目，安排市区两级财政资金近百亿元，创建300余家智能工厂和数字化车间，补助各类智能制造项目3000余个。

布局未来，提升数字经济驱动力

3月底，飞腾信息技术有限公司研制的腾珑E2000芯片荣获2023年中国IC设计成就奖。“今年，公司计划研发投入超过10亿元，生态合作伙伴扩充至6000家。”公司总经理窦强介绍，自2014年成立至今，飞腾公司已逐步形成四大产品谱系，累计销售额超过50亿元。

目前，天津市以智能科技产业为引领，以生物医药、新能源、新材料为重点，以装备制造、汽车、石油化工、航空航天为支撑的“1+3+4”现代工业产业体系初步形成。“智能科技产业因其先导性、创新性而成为引领性产业，天津加速构建现代化产业体系，赋能制造业高端化、智能化、绿色化发展。”天津市工业和信息化局党组书记、局长尹继辉说。

5月18日，第七届世界智能大会将在天津召开。7年来，天津借助这一平台，发挥智能科技产业的引领作用，加快推进产业数字化和数字产业化。

在国家超级计算天津中心，新一代超级计算机已实现一秒钟内百亿亿次的运算，每天超过1.5万项计算任务在这里执行。“算力高速运行的背后，是经济‘加速跑’的脉动。”国家超级计算天津中心党组书记孟祥飞说。

推进数字产业化，天津培育信创产业、软件和信息技术服务业，建设智能化应用场景。“目前我们已拥有从中央处理器、操作系统、数据库、应用软件到整机终端的信创全产品链条，具备信创整体方案供给能力。”滨海新区工业和信息化局局长李刚介绍。

4月20日，天津公布一季度经济数据，一季度地区生产总值增速比上年加快4.5个百分点，其中高技术产业投资同比增长33.4%，战略性新兴产业投资增长41.9%，战略性新兴产业增加值增长7.0%，引领带动作用明显。

“今年，天津将培育100个智能工厂和数字化车间，力争新增国家级单项冠军10家，新增国家级专精特新‘小巨人’企业60家以上，市级专精特新中小企业500家。”尹继辉说。

《 人民日报 》（ 2023年05月15日 04 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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