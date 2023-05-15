品牌之树繁茂 标注发展成果
2023年05月15日05:42 | 来源：人民网－人民日报
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走进中国品牌博览会主题展区序厅，一棵别样的“品牌树”映入眼帘。上前细看，每一片“叶子”实为一片薄薄的柔性显示屏，展示着一个品牌的成长历程。承载着上千个品牌故事的叶片茂密繁盛，汇聚成这棵硕果累累的中国品牌之树。
这是一株具有互动功能的“科技树”。“‘树叶’全柔性显示屏由我国企业自主研发生产，不仅可以动态呈现内容，还能与现场观众实时互动。”工作人员介绍，一方面，“树叶”上的视频展示二维码，用手机扫码后便可进入活动页面；另一方面，观众在页面输入的祝福语也能实时显示在屏幕上。
根深叶茂，离不开一方沃土的滋养。序厅内，几块硕大的展板上记录下合力创品牌的部门实践。连续7年举办中国品牌日活动、开展制造业“增品种、提品质、创品牌”行动、实施“农业品牌精品培育”计划、深入挖掘中华老字号国货潜力……近年来，国家推动、部门协同、地方探索、社会参与，上下一心加强品牌建设，为中国品牌迈向高质量发展夯基垒台、蓄势赋能。
品牌之树茁壮成长，品牌之花姹紫嫣红。在序厅的重要位置，中国航天科技集团带来的中国空间站1∶10模型“飘浮”在半空。作为今年中国品牌日线下活动的明星产品，该模型吸引诸多观众驻足观看。
品牌见证前行，岁月镌刻奋进。行走在序厅里，可以清晰感受到，品牌建设成果更为丰硕，品牌发展氛围更加浓郁。正如展厅序言所说，“中国品牌，繁华铺路，前景可期！”
《 人民日报 》（ 2023年05月15日 13 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
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