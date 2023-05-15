在美好博物馆感受美好生活
2023年05月15日05:42 | 来源：人民网－人民日报
小字号
场景化呈现品牌发展成就、沉浸式感受产品魅力……中国品牌日活动期间，由人民日报社打造的创意快闪店“美好博物馆”在上海世博展览馆精彩亮相，吸引众多游客前来参观体验。
时光长河，见证品牌成长历程。步入展馆通道，通过全息投影技术，仿佛经历一场时光穿梭：2003年首次载人航天飞行成功、2006年青藏铁路全线通车、2018年港珠澳大桥正式通车……改革开放以来，我国在各领域取得的一项项辉煌成就渐次浮现眼前，让人不禁心潮澎湃。
穿过光影隧道，一股年代感扑面而来：上世纪80年代的国产缝纫机、冰箱、电视机等老物件真实还原在观众面前，唤起人们的美好记忆，也印刻下中国品牌快速崛起的坚定身影；移步下一个展区，一大批国之重器纷纷亮相，不少观众走进天宫一号空间实验室体验舱，借助VR技术感受神舟飞船发射的场景。
以十二时辰为主线，展馆还别出心裁搭建了一个美好生活空间：晨起穿上一双鸿星尔克跑鞋，中午在饿了么外卖平台下单、用格兰仕智能预制菜微波炉加热美食，午后饮一杯伊利安慕希酸奶，夜晚盖上万事利丝绸被……无处不在的中国品牌已融入人们日常生活的方方面面。
“重温走过的历程，感慨身边的中国奇迹”“看到这么多国之重器，心中满满的自豪感”……观展过程中，不少观众由衷发出感叹。展馆上空，中国品牌日年度主题曲《梦想的远征》久久回响，激越嘹亮：“这是青春激昂的远征啊，向未来出发。”
《 人民日报 》（ 2023年05月15日 13 版）
(责编：赵欣悦、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 中科院公众科学日体验：好听，好看，好玩！
- 听大咖讲座、观看科学秀、体验互动小游戏、走进实验室……100多个国家科研机构对公众开放、500多项特色科普活动现场体验，中国科学院第十九届公众科学日5月13日开启，带来了一场怎样的“科学盛宴”？记者带你现场体验。 感受科学可爱有趣的一面 13日上午，骄阳当空，前来观看体验的大朋友和小朋友将大型实验秀演示台围得水泄不通。…
- 水利部等11部门：建立协调联动机制 发挥节约用水协调机制作用
- 人民网北京5月14日电 （欧阳易佳）近日，水利部、中央精神文明建设办公室、国家发展改革委、教育部、工业和信息化部、住房和城乡建设部、农业农村部、广电总局、国管局、共青团中央、中国科协等11部门联合印发《关于加强节水宣传教育的指导意见》（以下简称《指导意见》），强调要建立协调联动机制，发挥节约用水协调机制作用，使节水宣传教育有效覆盖各用水行业和领域。 《指导意见》坚持围绕中心、服务大局，创新引领、注重实效，分类施策、突出重点，政府主导、多方参与等原则，提出到2025年，政府主导、部门协同、社会各界广泛参与的节水“大宣教”工作格局基本形成，到2035年，现代化的节水宣传教育体系基本建立。…
- 评论
- 关注