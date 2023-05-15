本报记者 巨云鹏

场景化呈现品牌发展成就、沉浸式感受产品魅力……中国品牌日活动期间，由人民日报社打造的创意快闪店“美好博物馆”在上海世博展览馆精彩亮相，吸引众多游客前来参观体验。

时光长河，见证品牌成长历程。步入展馆通道，通过全息投影技术，仿佛经历一场时光穿梭：2003年首次载人航天飞行成功、2006年青藏铁路全线通车、2018年港珠澳大桥正式通车……改革开放以来，我国在各领域取得的一项项辉煌成就渐次浮现眼前，让人不禁心潮澎湃。

穿过光影隧道，一股年代感扑面而来：上世纪80年代的国产缝纫机、冰箱、电视机等老物件真实还原在观众面前，唤起人们的美好记忆，也印刻下中国品牌快速崛起的坚定身影；移步下一个展区，一大批国之重器纷纷亮相，不少观众走进天宫一号空间实验室体验舱，借助VR技术感受神舟飞船发射的场景。

以十二时辰为主线，展馆还别出心裁搭建了一个美好生活空间：晨起穿上一双鸿星尔克跑鞋，中午在饿了么外卖平台下单、用格兰仕智能预制菜微波炉加热美食，午后饮一杯伊利安慕希酸奶，夜晚盖上万事利丝绸被……无处不在的中国品牌已融入人们日常生活的方方面面。

“重温走过的历程，感慨身边的中国奇迹”“看到这么多国之重器，心中满满的自豪感”……观展过程中，不少观众由衷发出感叹。展馆上空，中国品牌日年度主题曲《梦想的远征》久久回响，激越嘹亮：“这是青春激昂的远征啊，向未来出发。”

《 人民日报 》（ 2023年05月15日 13 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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