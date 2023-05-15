本报记者 谷业凯

在2023年全国知识产权宣传周期间，内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区恒昌店巷小学学生向同学展示知识产权手抄报。

丁根厚摄

在北京，市知识产权局与13所高校开展信息公共服务共建，推动实现知识产权信息公共服务的普惠化、精准化；在山东，“知识产权进校园”科普宣讲活动在齐鲁工业大学和济南大学开讲，宣讲者聚焦专利申请、保护和成果转化等主题，面对面为高校师生解疑释惑……以“加强知识产权法治保障，有力支持全面创新”为主题的全国知识产权宣传周于4月20日至26日举办，各地活动亮点纷呈。

保护知识产权就是保护创新。近年来，我国知识产权强国建设迈出坚实步伐，知识产权日益成为科技创新的刚需、高质量发展的标配。目前我国知识产权保护的现状如何？知识产权高质量发展有哪些新特征？知识产权公共服务带来哪些便利？记者进行了采访。

知识产权法律制度不断完善，保护力度持续增强

今年2月，北京知识产权法院举行了一场聘任仪式，为115名来自机械、医药、材料、通信等各领域的兼职技术调查官颁发聘书。这些技术调查官具有丰富的实践经验，在接下来的3年任期里，他们将在涉及创新成果质量和前沿技术的案件中辅助法官破解技术难题，为护航创新注入“外脑”力量。

“我们是一群围绕在法官身边的技术翻译、技术参谋、技术调查人员，将查明的技术事实快速、准确地传递给法官。”北京知识产权法院技术调查官张辉说。

技术调查官的出现，是我国不断强化知识产权保护的一个缩影。民法典确立了依法保护知识产权的重大法律原则，专利法、商标法、著作权法完成修改，大数据、人工智能、基因技术等新领域新业态知识产权立法加快……近年来，我国知识产权法律制度不断完善，保护力度持续增强，知识产权保护社会满意度从2012年的63.69分提升至2022年的81.25分。

过去5年来，人民法院审结一审知识产权案件219.4万件，同比增长221.1%。我国已经成为审理知识产权案件最多的国家，也是审理周期最短的国家之一。我国还建立了国际上高标准的侵权惩罚性赔偿制度。最高人民法院数据显示，2022年侵犯知识产权案件判赔额较2018年增长153%。

在行政保护方面，2022年，知识产权部门共处理专利侵权纠纷行政裁决案件5.8万件，办理维权援助申请7.1万件，受理纠纷调解8.8万件。

前不久，首批国家知识产权保护示范区建设正式启动。这是我国全面加强知识产权保护，着力打造市场化、法治化、国际化一流营商环境的又一重要举措。国家知识产权局联合多个部门共同研究制定了支持知识产权快速协同保护体系建设、支持开展专利申请集中审查、支持设立重大专利侵权纠纷行政裁决“直通车”等20余条“政策清单”，鼓励先行先试，争创知识产权保护创新举措“试验田”。

国家知识产权局相关负责人表示：“下一步，我们将按照《国家知识产权保护示范区建设方案》整体规划，加强对首批示范区建设的指导力度，建立‘有进有退’的工作机制，及时总结提炼有益经验和有效做法，推动在全国范围内复制推广，带动全国知识产权保护能力和水平整体提升。”

知识产权“含金量”明显提升，从追求数量向提高质量转变

转速达到每分钟3万转以上，轴的浮动范围却只有几微米……在山东天瑞重工有限公司，企业自主研发的磁悬浮电机正高速运转；生产车间里，磁悬浮动力设备的重要组件“三元流叶轮”不断被铣削加工出来。应用磁悬浮技术的鼓风机、真空泵、空压机、制冷机服务造纸、水泥、钢铁等行业，助力实现“双碳”目标。

磁悬浮技术让企业获得创新发展的“加速度”。在天瑞重工的展厅内，一面“专利墙”引人注目。“通过高价值专利的培育，我们逐步形成了磁悬浮、凿岩机2个专利群和300多项核心专利，专利布局逐步完善，打造企业的核心竞争力。同时，通过高价值专利的转化，助推企业高质量发展。”公司董事长、首席科学家李永胜说。

近年来，越来越多的创新主体凭借高水平的知识产权创造，不断得到市场的认可。TCL华星光电技术有限公司利用专利技术、技术标准等各类形式，逐步构筑起知识产权高地。截至2022年底，TCL华星全球累计授权专利超2.2万件，PCT国际专利申请超1.4万件。

知识产权“含金量”明显提升，是近年来我国知识产权高质量发展的特征之一。作为世界上首个国内发明专利有效量超300万件的国家，我国发明专利有效量已位居世界第一。截至2022年底，高价值发明专利拥有量达到132.4万件，占发明专利有效量的比重超过四成；我国每万人口高价值发明专利拥有量9.4件，国内企业高价值发明专利拥有量96.8万件；国内高价值有效发明专利平均维持年限为8.3年，维持年限超过10年的有效发明专利达到44.4万件。

“我国正在从知识产权引进大国向知识产权创造大国转变，知识产权工作正在从追求数量向提高质量转变。”国家知识产权局相关负责人表示，国家知识产权局将继续深入实施《知识产权强国建设纲要（2021—2035年）》和《“十四五”国家知识产权保护和运用规划》，把质量放在更加突出的位置，培育更多高价值核心专利，加快实现“两个转变”，以知识产权高质量发展助力经济社会高质量发展。

知识产权公共服务进一步优化，可及性和便利化程度得到提升

2022年，由清华大学机械工程系与清华大学精准医学研究院、北京清华长庚医院联合研发的体外膜肺氧合器成功实现小批量试制样机，并顺利完成动物预实验。除了在核心机理与设计、关键材料与涂层技术上开展自主创新，团队还在国家知识产权局专利局专利审查协作天津中心的帮助下，进行了自主专利布局，培育了系列高价值专利，为后续产品化奠定了基础。

为了加大对重点产业、重大科研项目成果的专利审查支撑，国家知识产权局提供优先审查、集中审查、巡回审查等服务，严把专利审查授权关，进一步提升专利审查质量和效率。

近年来，知识产权公共服务进一步优化，可及性和便利化程度得到提升。知识产权公共服务机构实现省级层面全覆盖，地市级综合性公共服务机构覆盖率超过40%；新开放11种知识产权数据，基本实现“应开放尽开放”，向地方服务网点单位配置标准化数据种类增至53种；全国知识产权服务机构吸纳就业人员超过92.8万人。

为了更好助力科技创新，知识产权部门以便民利民为出发点，不断加强知识产权信息化、智能化基础设施建设。今年1月11日，国家知识产权局“专利业务办理系统”正式上线。该系统为申请人的发明专利、实用新型专利、外观设计专利、PCT国际专利申请、海牙外观专利申请等业务提供“一站式”受理服务，还新增了专利权评价报告、撤回专利申请等业务类型，并提供了信息化小工具，提高申请文件的撰写效率。短短4天的时间，该系统就接收新申请2.5万件、 手续文件5.4万件。

为创新寻找突破口、为产业增添新动能，成为未来知识产权事业发展的重要使命。国家知识产权局局长申长雨表示，今后将大力加强知识产权法治保障，促进形成支持全面创新的基础制度，更好支撑关键核心技术攻关，促进专利链与创新链、产业链、资金链、人才链深度融合，助力实现高水平科技自立自强。

《 人民日报 》（ 2023年05月15日 19 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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