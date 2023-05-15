本报记者 赵永新

在不久前举行的江苏省苏州市吴中区科技创新大会上，苏州科韵激光科技有限公司董事长黄阳领回3块奖牌，分别是“江苏省双创人才”“苏州市独角兽培育企业”“吴中区知识产权十强企业”。

“创新驱动的实质是人才驱动。”据黄阳介绍，作为一家致力于显示产业、光伏等领域激光微纳加工自动化设备研发的国家级高科技企业，该公司组建了高水平的创新团队，近3年研发费用占销售收入比例约18%，掌握了面板修复核心技术，拥有各类知识产权100余项。

科韵激光的创新路径，正是吴中区以“第一资源”激活“第一动力”的积极探索。据吴中区科技局副局长向兢介绍，吴中区在实施“产业强区、创新引领”发展战略中，把人才引进作为重中之重，想方设法招引人才，为创新创业搭建广阔舞台。截至目前，全区累计支持区级以上领军人才超800人次、苏州市海鸥计划104人次。

人才聚，产业兴。据吴中经开区科创局局长马立恒介绍，近年来该区的机器人与智能制造、新一代信息技术、生物医药及大健康等三大主导产业集群加速发展、量质齐升。“在科技人才的强力支撑下，我区的机器人与智能制造产业不断提档升级。2022年，全区机器人与智能制造产业创新集群集聚企业数超700家，产业规模达1021亿元，同比增长27.6%。”马立恒说，目前吴中区形成较为完整的机器人产业链条，涌现出汇川技术、科沃斯、追觅等一批自主品牌企业。

吴中区的新一代信息技术、生物医药及大健康产业也持续壮大，2022年产业规模分别达620亿元、303亿元，同比分别增长22%、47.1%。记者在两家创办不到4年的生物医药企业——赛诺神畅医疗和苏州欧康维视生物采访时，感受了人才带来的创新力量。前者在创始人孙箭华博士带领下潜心研发，目前已有10款高端神经介入器械产品获批上市，包括颅内药物洗脱支架系统、用于颅内狭窄的快速交换球囊等；后者在姑苏创新创业领军人才刘晔带领下，建立起完整的眼科药物产品线，有12款产品处于商业化阶段，1款创新药处于上市审批阶段，“0.18毫克氟轻松玻璃体内植入剂”在国内获批上市，实现了从生物科技公司到生物制药公司的转变。

“抓住了人才这个‘牛鼻子’，吴中区科技创新引领高质量发展的成效进一步彰显。去年高新技术产业产值同比增长12.9%，增速列苏州大市第一位；占规上工业产值比重65.5%，列苏州大市第二位。在2022年全国科技创新百强区排名中，吴中区位列第七位。”向兢告诉记者，目前该区国家科技型中小企业达到2081家，居全市前列。

据了解，今年吴中区将通过“海纳归雁”“菁英汇聚”“爱才护企”等六大行动，力争新增“10个国家级人才、100个市级以上领军人才、300个领军人才种子项目”，为科技创新和高质量发展注入更大活力。

《 人民日报 》（ 2023年05月15日 19 版）

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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