本报记者 邱海峰

近年来，安徽省合肥市持续加快区域交通路桥项目建设，提升城市功能，改善出行环境，着力打造宜居、韧性、智慧城市。图为五月十四日，合肥四里河路涉铁高架桥项目现场，工人正在施工作业。

张 敏摄（人民视觉）

最近，多个部门围绕扩投资作出部署安排。国家发展改革委提出加快推进充电桩、储能等设施建设，农业农村部召开专题会议强调扩大农业农村有效投资，交通运输部明确加快水运基础设施建设……专家表示，今年以来，有效投资持续扩大，投资增速较去年提升，随着更多针对性政策措施出台落地、重大项目开工建设，投资稳定增长的形势有望延续。

有力有序推进重大项目建设

加快推进重大项目建设，是扩大国内需求、稳住经济大盘的重要支撑。今年一季度，重大项目建设加快推进，有效投资持续扩大，资本形成总额对经济增长贡献率达34.7%，拉动国内生产总值增长1.6个百分点。

二季度以来，更多重大项目落地。4月底，我国首个数字孪生流域建设重大项目——长江流域全覆盖水监控系统建设项目开工建设，项目总投资5.97亿元。5月10日，国家150项重大水利工程之一的江西省鄱阳湖康山蓄滞洪区安全建设工程开工建设，工程总投资11.65亿元。

围绕积极扩大有效投资，国家发展改革委日前明确提出，要有力有序推进“十四五”规划102项重大工程及其他经济社会重大项目建设，强化土地、用能、环评等要素保障。

交通基础设施具有投资规模大、落地见效快的特点，是扩内需的重要领域之一。5月11日，交通运输部召开会议，提出要聚焦发挥重大项目牵引作用，积极协调强化保障，着力扩大交通有效投资。

交通运输部综合规划司副司长苏杰介绍，一大批交通重大项目正有序推进，各省级交通运输主管部门陆续制定年度投资目标任务，多个省份预期交通投资规模均超过3000亿元。“我们将在保持投资规模基础上，进一步扩大交通有效投资，加快推进重点项目审批和建设，加强对重点项目跟踪、协调、调度，科学有序推进项目实施，防范化解风险，在稳增长中切实发挥交通投资的重要作用。”苏杰说。

进一步释放农业农村投资需求

今年以来，农业农村投资稳步恢复。数据显示，一季度，农业投资同比增长13.3%，高于整体投资增速8.2个百分点。

“当前，乡村需要建、应该建的还有很多，而且这些对基础产业拉动很大，农业农村投资有空间。”农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德说，据测算，改造一亩设施大棚可拉动钢材消费近2吨、水泥0.5吨，预计未来5到10年农业农村投资需求近15万亿元。

5月5日，农业农村部召开2023年全国扩大农业农村有效投资工作会议，提出要进一步释放农业农村投资需求。进一步加强重大政策和项目谋划调研，用好用足用活财政支农资金；进一步加强投融资模式创新，促进财政投入与金融社会资本互联互动；进一步加强财政资金执行和项目监管，确保项目资金规范安全使用。

“我们将健全政府投资与金融和社会投入联动机制，引导更多资金投向高标准农田、仓储保鲜冷链物流、现代设施农业、农村人居环境整治提升等建设领域，形成有效投资拉动效应。”曾衍德说。

大中型灌区建设和改造是保障粮食安全的重要基础。5月6日，水利部召开会议，提出加快推进现代化灌区建设，拓宽现代化灌区建设资金筹措渠道。水利部农村水利水电司司长陈明忠表示，今年，将再改造、再新建一批大中型灌区。截至目前，已开工120余处灌区建设改造项目。

激发民间投资活力

扩投资，专项债券作用突出。今年《政府工作报告》提出，今年拟安排地方政府专项债券3.8万亿元。

“财政部正持续强化专项债券管理，指导地方用好地方政府债券资金。”财政部预算司副司长李大伟说，将债务限额及时下达各地，并督促地方做好2023年新增债券发行使用工作，持续推进重点项目建设，推动尽快形成实物工作量。加强专项债券投向领域负面清单管理，严禁将专项债券用于各类楼堂馆所、形象工程和政绩工程。

民间投资占全社会投资一半以上，是扩大有效投资、扎实稳住经济不可或缺的重要环节。专家认为，政府投资和政策激励要有效带动全社会投资，应持续鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和补短板项目建设，激发民间投资活力。

国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，“十四五”规划102项重大工程重点领域任务已细化分解到具体项目，吸引民间资本参与；去年以来各地推介的5万余个项目中超过9000个吸引到民间资本参与，涉及民间投资2.9万亿元，民间资本参与国家重大工程和补短板项目的积极性不断提升。“我们将会同有关方面，通过建立鼓励民间资本参与重大项目建设机制、积极向民间资本推荐吸引力强的项目、继续通过政策性开发性金融工具等支持民间资本参与的重大项目、加大对民间投资项目的信贷支持等措施，使更多民间资本参与到国家重大项目建设中来。”孟玮说。

(责编：赵欣悦、岳弘彬)

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