本报北京5月14日电 （记者邱海峰）由中国期货业协会组织的“2022年度期货经营机构服务实体经济优秀案例征集活动”日前落下帷幕，27家期货经营机构报送的35个案例入围中期协“服务实体经济优秀案例库”，并于近日对外发布。

据中期协有关负责人介绍，今年是中期协第6年开展期货经营机构服务实体经济优秀案例征集活动。6年来，协会已征集到近千个案例。随着期货行业服务实体经济能力不断提升，今年涌现出大量服务大宗商品生产流通全环节，推动上下游、产供销一体，服务中小企业、上市公司等产业链企业客户，服务农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体利用期货市场管理风险的优秀案例，充分彰显了期货经营机构发挥专业优势助力稳产保供、服务国家战略的担当作为。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)

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