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莫让露营经济“来去匆匆”（新视角）

丁美栋
2023年05月15日07:02 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　一段时间以来，在近郊寻觅一片草地、搭起一顶帐篷的露营旅游蔚然成风，成为亲朋聚会、家庭出游热衷的消遣方式。随着跨省游、出境游市场回暖，群众旅游出行更加便捷，休闲旅游目光开始投向更远处。原本专注近郊游的露营热潮似乎不再“吃香”，不少露营地宣布停止运营，“露营倒闭潮”一词也登上社交媒体热搜。

　　作为一种绿色健康的休闲方式，露营旅游近几年曾是旅游业拓展投资和消费增长点的“香饽饽”。面对热度的下降，亟须推动行业规范有序发展，突出特色与差异化，才能避免让露营风“来去匆匆”。

　　相较于一些国家露营产业较长的发展史，中国的露营旅游近两年才逐渐形成一股热潮。初期，曾吸引了一批靠着流量红利“赚快钱”的商家进入市场。这些商家缺乏专业经营知识，往往急匆匆租好场地、买来设备便开始营业，这也导致市场上露营产品的品质和服务水平参差不齐。

　　在露营经济“盛大红利”不再之际，相关从业者需要摒弃急功近利的经营思维，转向精细化运营，在缜密调研市场的基础上，提升服务品质，推出更贴合消费者需求的露营产品。“好服务才有回头客”，营地经营者通过提供高质量、精品化的露营体验，让营地游客“常回来看看”，有望实现经营的健康可持续。

　　露营经济的产业链条需要拓宽拓广，相关从业者可布局好“露营+”多元旅游格局，探索露营经济的融合创新优势。目前，“露营+飞钓”“露营+沙滩派对”“露营+篝火晚会”……多类露营经济新玩法层出不穷且创意十足，在满足游客多样化的户外场景需求的同时，能够有效延长露营旅游的上下游产业链条，加强产业协同和业态融合，带动露营经济长效发展。

　　对于地方文旅部门而言，可将露营旅游休闲与当地的风土人情相结合，为消费者打造充满地方性体验的露营场景，激发旅游休闲消费新活力。以山东省德州市为例，近段时间以来，当地创新露营旅游模式，并将其与其他旅游业态融合，推出德城大运河花园露营地、陵城鬲津湖房车露营基地、乐陵奥林匹克体育公园露营地等产品。露营不再局限于一方青草地，而是与景区、生态、人文旅游资源紧密结合，做到了露营经济的定制化、差异化、特色化。

　　去年底，文化和旅游部等多部门发布《关于推动露营旅游休闲健康有序发展的指导意见》，明确要提升露营旅游休闲的产品服务品质，推动全产业链发展，并提出要规范管理经营。露营产业潜力无限，相信在有关部门的因势利导和从业者的创新尝试下，露营经济的发展之路将走得更稳、更久、更远。

(责编：岳弘彬、赵欣悦)
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