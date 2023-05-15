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中老铁路国际旅客列车开行首月跨境旅客破万

本报记者 徐鑫雨 张勇
2023年05月15日08:44 | 来源：光明日报
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原标题：中老铁路国际旅客列车开行首月跨境旅客破万

　　 5月13日，中老铁路国际旅客列车开行满一个月，铁路部门共计开行动车组列车30对，列车准点率100%，边检部门验放来自28个国家的出入境人员13310人次。

　　 中老铁路国际旅客列车开行以来，铁路、边检、海关等部门通力合作，完善加强各项服务举措，确保旅客安全、有序、快捷乘坐动车出入境。中国铁路昆明局集团优化旅客进出站流线、完善客运场所揭示揭挂，在售票厅、进站口、检票口、候车区设置中文、老挝语、英语导向标识等内容。磨憨站增设商业区，解决国际旅客饭点到达磨憨站无餐饮供应的问题。勐腊海关在推出“智慧海关”的同时，推出个性化服务，为出入境旅客提供全方位国际旅行健康咨询。

　　 据了解，来中国留学、旅游和考察市场是大多数入境外籍旅客的出行目的。“我带领的游客们来自老挝万象，我们将要前往中国的大理、丽江旅游。”老挝导游萍玛宋·西奔坎说，中老铁路国际旅客列车让出行更加便捷，越来越多的老挝人想到中国旅游观光。

　　 开行一个月来，中老铁路跨境运输呈现客货两旺态势，不仅方便沿线民众出行，助推中国与南亚东南亚地区文化交往，而且也对两国旅游产业发展，特别是为云南旅游业带来新的机遇。今年泼水节期间，西双版纳共接待游客200.21万人次，同比增长310.35%。

(责编：杨曦、陈键)
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