本报记者 陈晨

原标题：南水北调工程调水超620亿立方米

记者14日从中国南水北调集团获悉，南水北调东、中线一期工程目前累计向北方调水超620亿立方米，成为沿线40多座大中城市280多个县市区不可或缺的供水生命线，直接受益人口超1.5亿人，累计实施生态补水近100亿立方米，发挥了显著的经济、社会、生态等综合效益。

南水北调工程改变了沿线城市的供水格局，成为供水生命线。2021—2022年度，中线一期工程调水再创历史新高，超92亿立方米。南水已占北京城区供水的75%、天津城区供水的99%；河南省南水已覆盖11个省辖市，郑州中心城区90%以上居民用上南水；东线一期工程累计向山东调水60亿立方米。

东中线一期工程通水以来，优质水源提高了受水区水资源承载能力，促进了产业结构优化调整。截至目前，中线一期工程累计向雄安新区城市生活和工业供水超1亿立方米，为推进雄安新区、京津冀协同发展等国家重大战略实施提供了坚实的水安全保障。

南水北调工程生态效益显著，沿线受水区通过水资源置换、生态补水等方式让地下水位下降趋势得以扭转，地下水位开始逐渐回升。京津冀地区从根本上扭转了自20世纪70年代以来地下水水位逐年下降的趋势，实现总体回升。河北省12条天然河道得以阶段性恢复，河南省多个水库、湿地、河流湖泊水量明显增加。北京市南水北调调蓄设施增加水面面积550万平方米。

中国南水北调集团相关负责人表示，南水北调集团立足“调水供水行业龙头企业、国家水网建设领军企业、水安全保障骨干企业”战略定位，坚守工程安全、供水安全、水质安全，加快推进南水北调后续工程规划建设，加快构建国家水网。

据介绍，南水北调后续工程首个开工项目——引江补汉工程建设进展顺利，下半年将迎来全面施工阶段。南水北调集团东线公司深入开展东线一期工程效能提升和二期工程规划建设等重大问题研究；中线公司聚焦输水能力提升，同时依法合规积极推进沿线调蓄工程前期工作。西线工程方面，南水北调集团深度参与了西线工程重大专题研究和多方案比选论证等工作，夯实西线工程研究基础。

此外，水利部日前召开推进南水北调后续工程高质量发展工作领导小组全体会议。会议强调，要加快构建国家水网主骨架和大动脉，完善南水北调工程风险防范长效机制，加快数字孪生南水北调建设，坚持把节水作为受水区的根本出路，深化南水北调工程建设、运营、水价、投融资等体制机制改革，促进南水北调后续工程高质量发展。

(责编：杨曦、陈键)

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