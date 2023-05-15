操秀英

原标题：我国最大动力定位浮托平台完成安装

科技日报讯 （记者操秀英）5月13日，在南海东部海域，重量超过15000吨的恩平20-4钻采平台上部组块与导管架完成安装，创造了国内海上油气平台动力定位浮托安装重量的新纪录，填补了我国动力定位浮托自主设计安装技术空白，对于保障国家安全、建设海洋强国具有重要意义。

据中国海油深圳分公司深水工程建设中心总经理刘华祥介绍，恩平20-4平台由我国自主设计、建造及安装，可实现钻修井、智能采油、油气水综合处理以及伴生气回收利用等多项功能。平台由上部组块和导管架两部分组成，上部组块的单层甲板面积相当于9个篮球场，重达15463吨。由于平台上部组块重量超过国内海上浮吊的能力极限，项目团队采用了动力浮托技术进行海上安装。浮托安装巧妙地利用海上潮汐的自然力和船舶精确调载相结合的方式进行安装，以类似于举重运动员“挺举”的方式完成安装。动力定位浮托是一种新型安装技术，以恩平20-4平台安装为例，该方式可将平台运输速度提高1倍，海上安装作业所需的气候窗口可由48小时缩短为24小时，作业效率大为提高，加快海上油田建设速度。

据了解，动力定位浮托安装过程相当于开着一辆长度超过220米、宽度40多米、装载10000辆小汽车的超级卡车，在波涛汹涌的海面上进行“倒车入库”，两侧间隙仅为10厘米，组块插尖与导管对接精度要求达到毫米级，对设计计算精准性、动力定位系统可靠性、操作人员技术水平等均提出极大挑战。

据介绍，项目团队成功突破动力定位浮托设计分析计算、三维仿真模拟、精准定位操作等多项关键技术，并大量开展虚拟模型培训和关键操作预演，充分识别作业风险并制定应对措施。为了确保万无一失，技术人员在主作业船“海洋石油278”上设置了两套独立的定位系统，为浮托提供稳定、精确的“倒车防撞雷达”，并自主设计新型护弦系统和桩腿耦合缓冲装置，以防意外碰撞造成的损坏。

据悉，恩平20-4钻采平台是中国海油恩平15-1油田群产量最高的平台，油田群全面投产后，高峰年产原油将超过360万吨，为粤港澳大湾区经济社会发展注入新动力。

(责编：杨曦、陈键)

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