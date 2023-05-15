原标题：科技出力，帮农产品涨了“身价”

5月6日，在山东省日照市岚山区巨峰镇，茶农在采茶。新华社记者 郭绪雷摄

在数字化之外，山东还广泛推广深耕深松、配方施肥、减垄增地、小麦宽幅精播、小麦“一喷三防”、玉米“一防双减”等绿色高质高效技术。同时，该省全面推行农业机械化，小麦、玉米耕种收综合机械化率分别达到99%、96%。如今，山东农业科技进步贡献率已达66.32%。

◎本报记者 王延斌

“五一”假期过后，山东省日照市茶农袁从波更忙了。他每天下地查看茶叶长势，打理茶园，安排采摘。5月5日，在袁从波自家的茶园里，他向科技日报记者提到热销的“中白一号”。这是他重点引入的优质品种，丰富的茶毫、金黄色的叶片，让其与众不同，即使成品茶每斤售价超过一万六千元，也挡不住市场追捧。

日照绿茶是当地具有代表性的特色农产品，更是山东知名农产品十大品牌。

作为农业大省，山东农产品资源丰富，品类齐全。“齐鲁灵秀地 品牌农产品”省级农产品整体品牌叫响全国；烟台苹果、金乡大蒜、章丘大葱、威海刺参、日照绿茶等81个省级知名农产品区域公用品牌，以及龙大牌低温肉制品、鲁花牌花生油、康大牌兔肉等700个企业产品品牌家喻户晓。

从“土特产”变成了“金名片”，山东人并不满足，还在谋求知名农产品的价值升级，而科技成了关键因素。

五年攻关，最终拿下“红绿番茄”

在山东寿光，崔振平种植的番茄与众不同——这里的番茄外表呈现出红绿相间的颜色。

“我们种的番茄口感比较好，酸甜、果皮薄、肉质脆，在市场上特别受欢迎，每斤价格在15元左右。”个性化的番茄受欢迎，崔振平并不意外，他讲述了背后的故事：红绿番茄是寿光蔬菜种业集团有限公司研发的一个新品种。这种番茄新品种选育要解决一个核心问题：口感与抗病性如何兼得？

为解决这个矛盾，寿光蔬菜种业集团研发中心番茄育种组组长于彩云带领团队进行了五年科研攻关。他们从100份口感好的番茄新材料中，聚合了一批抗性好、口感好的番茄新种质。利用这些新种质，通过杂交配置了一批新的组合，最终通过多点、多茬口的实验，育成口感好、抗性好番茄优质新品种。

红绿番茄的崛起是一个个例，但在庞大的山东知名农产品群体中，其极具代表性。总结起来，可用一句话概括：山东农品叫响全国，奥秘首先藏在种子里。

山东省农业农村厅向记者提供的数据显示：全国小麦良种推广面积前十位的品种中，山东省有5个，山东省嘉祥县每年为黄淮海地区供应40%的大豆良种，设施蔬菜自主品种占比超过80%……

种业是农业的“芯片”，是事关农业产业的源头性、基础性、战略性核心产业。作为农科大省，山东一直在探索科技发力，推动种业创新走在全国前列。

2022年，山东种业企业创新能力提升行动投入财政资金1亿元，以科技项目形式支持41家种业企业研发良种。而在良种工程支持下，山东主要农作物良种覆盖率达到98%以上，主要粮食作物品种基本实现自给，良种对粮食增产的贡献率达到47%，有力支撑了山东省粮食产量连续多年稳定在1000亿斤以上，设施果菜品种改变了主要依赖进口的局面，替代进口率达80%以上，部分畜禽品种有望实现国外品种替代，重大育种基础研究实现点上突破。

良种配良法，新品玫瑰栽培到“云”上

将玫瑰花新品种栽培到“云”上，会产生什么反应？这一场景出现在“中国玫瑰之都”——济南市平阴县。

在当地，玫瑰种植面积达6万余亩；而每一朵玫瑰花的背后，都有数字化的力量。

比如在平阴玫瑰产业大数据中心，工作人员足不出户便可监测玫瑰花长势；在其生长的关键时期，主管部门通过远程监测指导，对玫瑰花的成长品质进行保障。

在玫瑰绽蕾时节，花农们将新鲜花蕾送到企业设在村里的收货点，工作人员用手机扫描二维码，此花的数量、价格当即传输到大数据中心。依托鲜花数字化采收应用系统，平阴实现了对玫瑰花蕾、花冠、大花的分类采收、快速统计和结算，提高采收效率超30%，企业结算效率超90%。

在玫瑰加工环节，玫瑰鲜花一旦采摘，必须在当天进行烘干。传统方式需要投入大量的人力，通过经验来测算判断。而如今，通过数字化的智能改造，实现生产线烘干速率的自动化控制，同时保障每一朵鲜花的加工品质。

数字化还从玫瑰的生产端延伸到了流通销售环节。每一朵玫瑰都有独特的“身份证号”——二维码，手机扫码，即可全程追溯。

栽培在“云”上的平阴玫瑰，提升了产品附加值。数据显示，2021年，平阴玫瑰花平均每亩产量900斤，收购价格提升到每公斤15.4元，较往年提升92%，每亩收益达到6940元，增幅达147%。

良种需要配良法。在数字化之外，山东还广泛推广深耕深松、配方施肥、减垄增地、小麦宽幅精播、小麦“一喷三防”、玉米“一防双减”等绿色高质高效技术。同时，该省全面推行农业机械化，小麦、玉米耕种收综合机械化率分别达到99%、96%。

如今，山东农业科技进步贡献率已达66.32%。

科技介入，一朵牡丹花变身260余种产品

在鲁北小城禹城辛店镇，种植面积达1万余亩的“沙河辛西瓜”是当地的国家地理标志农产品特色产业，更是该镇党委书记翟云德的骄傲。

“通过统一育苗、统一移栽、统一管理、统一施肥、统一销售和‘一年两茬’模式，销售期从1个月延长到3个月，亩产突破4000公斤。”翟云德告诉记者：“西瓜产业规模化、产出线上化、营销多样化，进一步实现了沙里生金。”

这里的西瓜品种从露地西瓜、小拱棚西瓜、大拱棚西瓜再到礼品小西瓜，品种一直在升级。他们还引入科技力量，探索生产西瓜汁、西瓜翠衣等产品，形成了集种植、加工、休闲采摘、科技观光等于一体的产业链，产品附加值提升了35%。

农产品深加工成为山东农业经济领域重要增长点之一。遍布在山东各地的龙头企业，立足农业大省的资源禀赋和基础优势，大力发展农产品精深加工产业，拉长产业链、提高附加值、丰富产品线，推动农产品加工产业和农业高质量发展。

地处北纬35度的临沂市临沭县青云镇是国家农产品地理标志“临沭地瓜”的主产区，地瓜种植历史已有200多年，种植面积近10万亩，总产量达3亿公斤。该镇党委书记王绍龙告诉记者，经过精深加工，当地生产的红薯代餐粉、酵素等产品供不应求，由废料加工而成的宠物食品产值增加近百倍。

目前，该县地瓜淀粉加工、粉丝粉条、薯脯加工、酿酒等地瓜深加工企业纷纷涌现，总产值达20亿元。

与“临沭地瓜”类似，菏泽市将一朵牡丹“玩出了260余种花样”。

“牡丹花蕊茶是用牡丹花的雄蕊经过低温干燥、脱敏等10余道工序制作而成。牡丹鲜花经过干燥处理后制成干花，定形后与鲜花无异，可长期保存。”在山东瑞璞牡丹科技公司的生产车间，花农赵弟轩在向记者如此介绍牡丹产品。

近年来，科研人员立足菏泽当地牡丹种植优势，研发推出牡丹籽油、牡丹食品、牡丹化妆品等系列牡丹深加工产品260余种。一朵牡丹花已从以前单一的观赏功能，向食品加工、营养保健、工艺美术等多个领域不断延伸。

(责编：杨曦、陈键)

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