刘 萌

原标题：政策持续发力深挖潜力 民企“稳定器”作用突出

我国外贸稳中向好势头进一步延续，特别是民营企业表现抢眼。据海关总署数据，今年1月份—4月份，我国外贸进出口总值13.32万亿元，同比增长5.8%。其中民营企业进出口7.05万亿元，增长15.8%；占我国外贸总值的52.9%，比去年同期提升4.6个百分点。

跑展会、开拓新市场、推进跨境电商建设、升级产品和技术……今年以来，外贸业格外忙碌。接受《证券日报》记者采访的外贸企业纷纷表示，今年要主动出击，不断挖掘新动能。

“一季度，公司出口额同比增长近40%。”东莞市唯帝信息技术有限公司总经理李军告诉《证券日报》记者。他参加了刚刚闭幕的第十三届中国加工贸易产品博览会，组委会给符合条件的省外采购商提供了免费住宿，降低企业参会成本。

政策助力民企“向前冲”

近年来，民营企业持续担当我国外贸发展的主力军。去年，民营企业进出口规模占我国进出口总额的比重达到了50.9%，年度占比首次超过一半。今年前4个月，民营企业的占比进一步上升，达到52.9%；前4个月，我国有进出口实绩的民营企业达41.5万家，同比增长8.9%，民营企业继续保持我国外贸第一大经营主体地位。

对外经济贸易大学国家对外开放学院副教授陈建伟在接受《证券日报》记者采访时表示，民营企业继续保持我国外贸第一大经营主体地位，是一个积极信号。这表明民营企业在外贸领域的活跃度和竞争力不仅没有受外需冲击而下降，反而持续提高，为我国实现外贸稳规模优结构的目标提供了有力支撑。

在上海立信会计金融学院自贸区研究院副院长肖本华看来，民营企业在外贸领域取得的亮眼成绩，也得益于一系列稳外贸政策措施的落地见效。

在政策支持方面，受访企业感受颇深。无锡泽华经贸有限公司董事长张俊在接受《证券日报》记者采访时表示，公司所在的梁溪区出台了扶持外贸发展的多项举措，积极争取到了江苏省内外贸一体化试点，为包括我们公司在内的400多家外贸企业兑付了各类稳外贸政策资金2000多万元，有效缓解了企业的生产经营压力。

“今年一季度，公司出口额较去年同期增长了10%，主要出口国家是日本，预计二季度欧盟市场出口额会有明显增长。”张俊介绍，在资金、通关、结汇、税收等方面政策支持下，公司开年以来已参加了北美服装展、东亚纺织服装展等。未来拟参加7月份的美国纽约纺织服装展和法国巴黎纺织服装展等。

李军也表示，一系列政策支持有效促进了公司订单增长。在政策支持下，开年以来公司参加了大大小小近10个展会，拓展了新市场。芯片老化测试座、探针等配件的出口量快速增长。

多地民企外贸规模占比提升

从近期各地公布的数据来看，多地民营企业外贸规模占比提升，外贸发展主力军地位进一步凸显。

例如，今年前4个月，山东省民营企业进出口7665.8亿元，增长10.4%，占全省进出口总值的74.2%，占比提升2.2个百分点。内蒙古自治区民营企业外贸进出口值同比增长67.9%，占全区外贸进出口总值的77.8%；有进出口实绩的民营企业达2023家，较去年同期增加了434家。民营企业在内蒙古外贸发展中的主力军地位更加稳固。海南省民营企业进出口430.2亿元，增长73.9%，占比56.2%，继续保持第一大外贸主体地位。

广东省还未公布前4个月外贸进出口数据，不过，其一季度数据显示，民营企业外贸进出口1.1万亿元，增长5%，占广东省进出口总值的59.5%，较2022年同期提升2.8个百分点。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东在接受《证券日报》记者采访时表示，民营企业灵活性和适应性较强，在产业转型和供应链升级的过程中，能够根据需求变化进行调整，更快速地抓住市场机遇。

近年来，民营企业依托技术和产品创新，拓展新市场、发展新业态新模式，不断提高自身的竞争力。这些也在记者对外贸企业的采访中得到佐证。

宁波市新东方工贸有限公司总经理朱秋城告诉《证券日报》记者，刚刚出炉的前4个月外贸数据和企业“体感”是一致的。从三月份开始，企业整体感受到需求在回暖。此外，东盟、一带一路、RCEP市场均有一定增量。公司去年进军韩国市场，成绩不错。今年，外贸行业信息化、数字化势在必行，对企业而言，无论市场如何变化，都要苦练内功。

张俊介绍，公司在战略上秉持构建内外贸一体化的发展格局，创新外贸新业态。

民企“稳外贸”仍有发力空间

东方金诚首席宏观分析师王青在接受《证券日报》记者采访时表示，近期很多地方组织外贸企业“走出去”，将海外客户“请进来”，明显加大了对海外市场的开拓力度。当前民营企业出口修复较快，跨境电商等外贸新业态发展势头良好。

在张俊看来，在“走出去”方面，部分民企还面临机票等成本负担重的问题。

在此背景下，近日，国务院办公厅印发《关于推动外贸稳规模优结构的意见》，在前期已出台多轮政策举措的基础上，再推出五方面共18条政策措施，要求全力实现进出口促稳提质目标任务。鼓励各地方因地制宜出台配套支持政策，增强政策协同效应。

陈建伟认为，民营外贸企业当前发展主要面临三方面影响因素：国际市场不稳定，存在贸易保护主义、汇率波动等；经营成本上升，包括人工成本、物流成本和融资成本上升；知识产权保护不足，民营企业在外贸发展中面临知识产权侵权问题，制约了其国际竞争力。

“下一步稳外贸政策有三个发力点，一是要加大国际市场开拓力度，稳住发达国家市场，同时深化对‘一带一路’国家和地区、东盟国家等市场开拓；二是降低外贸企业负担，通过税费减免、提供物流支持和降低融资成本，以提高外贸企业盈利能力；三是加强知识产权保护，协助外贸企业提高知识产权保护意识，提升知识产权保护能力。”陈建伟如是说。

肖本华表示，民营外贸企业大多是中小微企业，经营规模普遍较小。建议相关部门为企业搭建数字化平台等，助力企业开拓海外市场，同时在品牌建设、投融资服务方面给予精准支持。

(责编：杨曦、陈键)

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