更好发挥民企稳外贸主力军作用
2023年05月15日09:04 | 来源：证券日报
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原标题：更好发挥民企稳外贸主力军作用
民营企业在外贸领域交出了亮眼“成绩单”。从海关总署发布的前四个月外贸数据来看，民营企业进出口规模增速明显高于我国外贸整体增速，所占比重也进一步提升，持续发挥着外贸主力军作用。
近年来，民营企业践行新发展理念、走高质量发展路子，在“稳外贸”中发挥着不可替代的作用。民营外贸企业数量和进出口规模不断增加。
伴随我国经济高质量发展和高水平对外开放，民营企业多元化开拓市场的步伐进一步加快，与“一带一路”沿线国家、RCEP其他成员国贸易往来日益紧密，进出口增速表现亮眼。同时，民营企业在绿色产品出口方面优势明显，以电动汽车、锂电池、太阳能电池为代表的“新三样”逐渐走俏，推动我国外贸结构持续优化。此外，民营企业对初级产品和消费品的进口需求旺盛。
纵观国际大环境，当前，全球通胀高企、其他主要经济体增长乏力带来的外需减弱，对我国外贸形成了直接影响，我国外贸发展面临较多的困难和挑战。在笔者看来，民营外贸企业可以在“稳外贸”中发挥更大作用。
一方面，民营企业数量众多。市场监管总局数据显示，今年一季度，全国新设民营企业203.9万户，同比增长10.7%。截至2023年3月底，全国登记在册民营企业数量超过4900万户，民营企业在企业总量中的占比达到92.3%。庞大的基数，让民营企业成为稳外贸的重要力量。另一方面，民营企业灵活性较强、对市场反应更灵敏，“风向标”特性明显。面对复杂多变的外贸环境，民营企业可以及时调整战略方向。
对于民营企业而言，信心比黄金更重要。有关部门未来可在降低成本、优化营商环境、优化服务等方面持续加大力度。民营企业自身也应坚定信心，充分发挥主观能动性，把外界助力转化为发展动力，主动顺应形势变化，为稳外贸发挥更大作用。
(责编：杨曦、陈键)
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