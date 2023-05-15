中新网记者 黄艳梅

原标题：中国—东盟“果篮子”生意旺 榴莲“圈粉”中国消费者

近日，在广西南宁市举办的“泰爱你——2023年泰国水果节”活动现场，民众采购榴莲热情高涨。 黄艳梅 摄

“我最爱托曼尼榴莲，香味浓郁，肉质细腻甜糯，一口接一口，让人欲罢不能。”14日，“榴莲控”黄欣在广西南宁市参加由泰王国驻南宁总领事馆商务处等主办的“泰爱你——2023年泰国水果节”活动，直言令其“榴莲忘返”。

被称为“果中之王”的榴莲盛产于东南亚，闻着臭、吃着香，口感绵密而独特。泰国是全球出口新鲜榴莲最多的国家。眼下正值泰国榴莲采摘和销售季，大量榴莲的上市，令榴莲消费大国中国的“吃货”们大快朵颐。

图为广西南宁市民在选购榴莲。 黄艳梅 摄

“今年，我们预计采购6600吨产自泰国的青妮王榴莲，采购量与2022年相比增长32%。”深圳百果园实业(集团)股份有限公司国际采购事业部副总经理王瑶接受中新网记者采访时称。

据王瑶介绍，百果园自2004年起与泰国有关方面建立合作，目前泰国水果已成为该企业水果品类结构中的重要部分，其中榴莲最受欢迎。“除青妮王榴莲外，今年我们还计划采购泰国特色水果约6.3万吨，包括椰子、柚子、山竹、龙眼、芒果等，让更多的中国消费者享受到泰国水果带来的美好体验。”她说。

近年来，得益于《区域全面经济伙伴关系协定》(RCEP)生效实施和高效便利的通关运输渠道，东南亚热带水果以“亲民价格”走入中国寻常百姓家，在中国的消费需求持续旺盛。

近日，位于中越边境广西凭祥市的友谊关口岸车水马龙，装载着东盟水果的跨境车辆来往不断。 黄艳梅 摄

随着物流的日益畅通，运输方式的多样化发展，东盟水果运往中国有多种物流方案选择，除了公路和铁路运输，还有海运和空运，也可以根据不同的需求定制多式联运。

中新网记者近日走访中越边境最大的口岸城市广西凭祥市，只见满载榴莲、火龙果、菠萝蜜等东盟水果的跨境车辆络绎不绝，每天经凭祥友谊关口岸进口的榴莲超过3000吨。凭祥是中国通往越南乃至东盟国家最便捷的陆路大通道，也是中国—东盟水果进出口贸易最大口岸。

据友谊关海关统计，今年一季度友谊关海关已监管进口榴莲6.1万吨，较去年同期增长633.6%，进口量占全国66.3%。友谊关口岸已成为中国最大的榴莲进口口岸，东盟榴莲从这里源源不断供应进入中国家庭的“果篮子”。通俗来说，中国每进口10个榴莲，约有7个是从友谊关口岸进口的。

图为海关关员对进口榴莲进行查验。 黄艳梅 摄

由于榴莲对时效要求非常高，为保障进口榴莲安全、快速通关，友谊关海关在口岸建设了进口榴莲专用通道，为进口榴莲提供专用检查车位、优先审单、优先查验的便利化通关措施，经检查无异常的榴莲即可快速通关，运往中国国内市场，十分快捷。

“越南、泰国东部的榴莲从产地运到凭祥友谊关口岸分别只需要1天和3天，而从口岸运输到国内远一点的区域如河北高碑店市最快40个小时左右，到广州市基本当天就能到达，只需要12个小时左右。”广西顺立达国际物流有限公司经理卢晓裕介绍说。

高效便捷的跨境物流及通关环境，保障了榴莲抢“鲜”进入中国市场，民众对榴莲的需求热度持续升高。“今年一季度，我们公司进口了500余柜榴莲，比去年同期翻了两倍以上，销售很是火爆。”广西凭祥市光腾贸易进出口有限公司总经理农丽清说。(完)

(责编：杨曦、陈键)

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