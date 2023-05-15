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首农食品集团亮相第七届“中国品牌日”

2023年05月15日10:22 | 来源：人民日报客户端
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5月10日至14日，以“中国品牌，世界共享；品牌新力量，质量新生活”为主题的2023年中国品牌日活动举行。首农食品集团携旗下三元食品、王致和、六必居等品牌，通过线下线上的方式参展，展示了“北京质量、北京标准、北京服务”的优质品牌。

“中国品牌发展国际论坛·区域品牌创新发展论坛”上，首农食品集团副总经理马俊围绕“品牌建设赋能企业高质量发展和社会价值贡献”，介绍了首农作为北京区域品牌建设的重要力量，在品牌建设、社会责任、科技创新等方面发挥的作用，并表示首农将以高质量发展为中心，以自主创新为内核，以品质为基石，以品牌管理为保障，建立健全企业品牌培育、创新、保护的体制机制，有效提升企业品牌价值和核心竞争力，推动企业做强做优做大，将首农品牌打造成为代表“北京质量、北京标准、北京服务”的优质品牌，更好服务新时代首都发展。

首农食品集团旗下三元食品、王致和、六必居等品牌线上线下平台同步参展，多角度、全方位展示品牌发展新面貌。三元带来了回应大众睡眠健康需求的三元极致晚安奶、契合中国宝宝营养需求的三元爱力优婴幼儿配方奶粉等科技新品；王致和减盐全豆腐乳和减盐玫瑰腐乳、王致和腐乳红烧酱汁、酸辣金汤底料和王小和系列香辣干腐乳等首创新品亮相；六必居免调芝麻酱（原味）、免调芝麻酱（藤椒）、老北京炖肉酱、黄金酸汤酱、猪肚鸡风味酱等，也吸引了不少观众前来品尝购买。（来源：人民日报客户端北京频道）

(责编：曹淼、李源)
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