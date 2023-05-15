物流一头连着生产、一头连着消费，是支撑国民经济发展的先导性、基础性、战略性产业。作为服务国家战略的开发性金融机构，国家开发银行聚焦主责主业，立足职能定位，加强与行业主管部门沟通合作，发挥开发性金融功能作用，聚焦国家物流枢纽网络、冷链物流运行体系、国际物流基础设施等重点领域持续发力，今年以来发放贷款122亿元，为构建“通道+枢纽+网络”的现代物流运行体系提供高效的金融支持。

作为建设物流体系的核心基础设施，国家物流枢纽是集中实现货物集散、存储、转运等多种功能的物流设施群和物流活动组织中心。国家开发银行积极落实《国家物流枢纽布局和建设规划》《国家物流枢纽网络建设实施方案（2021-2025年）》《“十四五”现代流通体系建设规划》工作要求，坚持“项目化、清单化、责任化”原则，推动一批国家物流枢纽重点项目建设实施。在湖南，作为“十四五”首批陆港型国家物流枢纽的重要支撑项目，衡阳国际物流港建成后，将实现公、铁、水多式联运，有效带动该市产业集群发展。开发银行湖南分行投贷联动向该项目提供支持35.2亿元，助力构建辐射湖南、粤北、赣西、桂东的区域网络和对接国家通道的骨干网络。

冷链物流在双循环中的地位和作用十分重要，是补齐物流基础设施短板的重要一环。国家开发银行聚焦已投入运营、市场需求旺盛、区域带动作用较强的存量冷链物流设施群，服务打造“三级节点、两大系统、一体化网络”的“321”冷链物流运行体系建设。据了解，2018年起，开发银行宁波分行融资6亿元支持宁波市农副产品冷链物流基地等物流设施建设运营。2022年，宁波市以该农副产品冷链物流基地为重要依托，成功申报入选国家骨干冷链物流基地建设名单，宁波市国家骨干冷链物流基地（梅山片区、奉化片区）正式开工建设。该行通过开发性金融工具向基地投放资金1.78亿元，并在基地获批后1个月内，迅速完成20亿元融资授信，为宁波国家骨干冷链物流基地建设提供持续、稳定的资金支持，助力该市将冷链贸易港打造成为连接南美、东盟和欧洲等主要货源地及国内长三角和长江经济带腹地市场的贸易物流新链路。

共绘通道建设新蓝图，共享通道合作大机遇。开发银行发挥开发性金融功能作用，助力推进国际物流基础设施“硬联通”，积极服务国际物流供应链建设。在湖北武汉，开发银行湖北分行融资支持的汉欧国际物流园即将于年底建成，可实现与中欧班列（武汉）无缝衔接。该项目的建成，将进一步发挥湖北要素集聚和辐射带动作用，促进内陆开放开发和区域经济协调发展，助力构建中部崛起战略支点，打造成为国内大循环的重要节点和国内国际双循环的战略链接。

开发银行相关负责人表示，该行将继续贯彻落实党中央、国务院关于建设现代物流流通体系的决策部署，聚焦国家物流枢纽网络、区域物流服务网络、冷链物流运行体系和农产品产地、销地、集散地冷链物流基础设施建设等重点领域，以重大项目为抓手，积极优化金融资源配置，担当作为、久久为功，为服务构建现代物流体系贡献开发性金融力量。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经