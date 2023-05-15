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内地与香港“互换通”业务正式上线

2023年05月15日14:14 | 来源：人民网
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人民网北京5月15日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，今日，内地与香港利率互换市场互联互通合作（简称“互换通”）正式上线运行。

“互换通”境内外投资者可经由内地与香港金融市场基础设施机构在交易、清算、结算等方面互联互通的机制安排，在不改变交易习惯、有效遵从两地市场法律法规的前提下，便捷地完成人民币利率互换交易和集中清算。同时，人民银行与香港证监会、香港金管局加强监管合作，强化联络协商机制，保障“互换通”平稳有序运行，维护金融市场稳定。

人民银行副行长、外汇局局长潘功胜在“互换通”上线仪式上表示，去年7月，经中央批准，内地与香港利率互换市场互联互通合作宣布启动建设。“互换通”在“债券通”基础上，通过内地与香港基础设施机构的连接，高效支持境内外投资者参与两地金融衍生品市场，更好满足投资者对利率风险的管理需求。

“近一年来，人民银行、香港证监会、香港金管局持续加强沟通协作，稳步推进制度建设，指导两地基础设施完成了规则、系统等各方面的准备工作。今天，‘互换通’正式上线，这是中国金融市场对外开放进程中的又一重要事件，充分体现了中央政府对于巩固和提升香港国际金融中心地位的高度重视，以及支持香港长期繁荣、稳定、发展的坚定信心。”潘功胜说。

下一步，人民银行将会同香港证监会、香港金管局和两地金融市场基础设施机构，根据“互换通”运行情况，进一步完善相关制度安排，支持香港国际金融中心繁荣发展，推动中国金融市场高质量发展和高水平对外开放。

(责编：罗知之、高雷)
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