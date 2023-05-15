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中央财政支持文物保护工作 下达2023年国家文物保护资金超63.8亿元

2023年05月15日14:34 | 来源：人民网
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人民网北京５月15日电 （记者任妍）记者从财政部获悉，为加强文物保护工作，改善文物保护条件，经研究，现下达2023年国家文物保护资金预算，用于文物维修保护、文物安防、考古、可移动文物保护等所需支出。数据显示，预算合计共638333万元，提前下达580494万元，此次下达57839万元。

据了解，一般项目预算优先用于革命文物、石窟寺文物、考古、国家文化公园建设相关文物保护等项目。

2023年国家文物保护资金预算表。图片来源：财政部官网

“中央财政支持文物保护工作，对于保护和传承优秀文化遗产、提高文物保护效率、促进旅游业发展、推动文化事业发展等方面都具有重要意义和作用。”业内专家在接受人民网记者采访时表示，文物是一座城市、一个国家乃至整个人类文明的记忆和历史见证。足够的经费支持确保文物修缮、保护、传承等活动得以顺利开展，有助于保护这些珍贵的文化遗产，大量资金投入也可以提高文物保护的技术水平和管理效率，提高文物保护工作的总体质量和效果；同时，文物是重要的旅游资源，加强文物保护可以让更多游客了解和体验当地的文化和历史，有效促进旅游业的发展；此外，文物保护不仅是文化事业中的一部分，也直接关系到文化事业的发展。国家对文物保护的大力支持可以促进文化事业的发展，打造更多的文化品牌，增强国家文化软实力。

(责编：孙红丽、高雷)
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