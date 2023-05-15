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“数据之治 观微知著” 首届数据空间大会在合肥开幕

2023年05月15日17:11 | 来源：人民网
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人民网合肥5月15日电 （记者高石）在合肥综合性国家科学中心数据空间研究院成立一周年之际，由中国工程院信息与电子工程学部、国家自然科学基金委员会信息学部指导，合肥综合性国家科学中心数据空间研究院、中国科学院计算技术研究所主办的首届数据空间大会于5月14日在安徽合肥召开。安徽省省长王清宪致辞并宣布开幕。

王清宪在致辞中指出，在新一轮科技革命和产业变革中，必须发展壮大数据这一核心生产要素，加快构建数据基础工程体系和“数据场”核心枢纽，大力推动以数字技术为驱动力的新的生产方式蓬勃发展。安徽在打造具有重要影响力的科技创新策源地的过程中，将充分发挥国家战略科技力量密集的优势，积极支持和推动数据空间技术研究工作，为助力网络强国、数字中国建设作出更大贡献。

安徽省委常委、常务副省长费高云和中国工程院党组成员、副院长吴曼青为数据空间研究院揭牌。国家自然科学基金委员会主任窦贤康致辞。

会上，中国工程院院士吴曼青、中国科学院院士徐宗本、中国工程院院士孙凝晖、中国工程院院士邬江兴等多位数据空间领域的院士专家围绕大会主题作了报告。同时，还举行了数据空间研究院与政府有关部门单位、高校院所和企业的集中签约活动。

本届大会以“数据之治 观微知著”为主题，设置了算力基础设施、未来网络、数据场、可信服务、健康数据空间、工业数据空间、金融数据空间等7个分论坛，邀请来自中国工程院、中国科学院及科研机构、高校院所、企业相关领域的院士、专家、领军人才近400人在主会场参加会议。

与会嘉宾分别发布了数据空间领域优秀科技成果，共同探讨数据空间基本内涵与数理基础，交流研究数据空间的挑战与机遇，赋能产业融合创新，为全球“数据之治”贡献中国智慧进行了精彩的思想碰撞。

(责编：杨曦、高雷)
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