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自主创新路  拳拳赤子心

新华社记者  袁汝婷
2023年05月22日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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　　30余年来，湖南科技大学海洋实验室主任万步炎带领团队刻苦攻关、不懈钻研，实现了我国海底钻机装备与配套地质钻探技术的突破和跨越。他们钻下2000余个属于中国的海底钻探孔，映照着科学家拳拳赤子之心。

　　这颗心，是报效家国的初心。因为国家需要，陆地勘探相关专业出身的万步炎，毫不犹豫投身海洋勘探，立誓“国家落后于人的地方，就是我努力的方向”。因为心系家国，面对外国科研机构优厚薪酬、优越条件的招揽，他毅然归国，开启一份筚路蓝缕启山林的科研事业。“科学无国界，科学家有祖国”，正因有一批像万步炎一样怀有深厚爱国主义情怀的科研工作者，创新之路才会越走越坚定。

　　这颗心，是自主创新的决心。万步炎主导的海底钻机自主研发，关键技术从零开始。他始终相信：别人能做到的，我们一定能做到，别人还没有做到的，中国人也有可能先一步做出来。正是这种决心，支撑万步炎团队实现了拒绝仿制老路、开拓自主新路的跨越。关键核心技术必须牢牢掌握在自己手里，无数像万步炎一样的科技工作者瞄准“卡脖子”技术奋勇攻关，自主之路才会越走越宽广。

　　这颗心，是攻克万难的恒心。面对多变的海底环境、变幻的海上风浪和一个个科研难题，万步炎带领团队咬紧牙关持续攻坚，哪怕最危急的时刻也未曾放弃。从深海到深地再到深空，正因有一批像万步炎一样的科技工作者，持之以恒向着最难处攻坚，探索之路才会越走越高远。

　　只要我们秉持自主创新的骨气和志气，增强自主创新能力和实力，就一定能把创新发展主动权牢牢掌握在自己手中。

　　（新华社长沙5月21日电）


　　《 人民日报 》（ 2023年05月22日 04 版）
(责编：杨光宇、牛镛)
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