本报记者 武少民 靳 博

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以“智行天下 能动未来”为主题的第七届世界智能大会于5月18日—21日在天津举办。大会智能科技展设置了人工智能、5G+工业互联网等10个主题展示区和5G、智能网联车2个智能体验区，展示了智慧病房系统、智能医疗辅助系统等将改变人们生活的新技术、新应用场景；国家超算天津中心在大会上发布了“天河E级智能计算开放创新平台”和“天河天元大模型”；业内人士和与会嘉宾还对把握全球人工智能发展新机遇、加快数字经济与实体经济深度融合进行了展望。

以“智行天下 能动未来”为主题的第七届世界智能大会于5月18日—21日在天津举办。大会智能科技展设置了人工智能、5G+工业互联网等10个主题展示区和5G、智能网联车2个智能体验区，包含世界500强、国内智能科技领军企业及高校在内的492家企业和机构参展，展区总面积达12万平方米，描绘出智慧生活崭新图景。

智能科技应用亮相大会

智能床头屏替代了传统的纸质床头卡，患者坐在病床上即可完成相关体征采集；传统模式下需要护士手工录入的血压、血氧等基础信息，智慧病房模式下通过智能体征采集设备可以直接采集并实时上传、共享到移动护理系统……这是本次大会现场天津市肿瘤医院展示的智慧病房系统。另一个展区，在科大讯飞的智能医疗辅助系统中输入患者基本信息，过往病史就会自动录入以协助医生诊断；根据主诉症状，系统还会给出诊断建议供医生参考，通过人工智能学习医疗知识，目前该系统已能够辅助诊断1400余种疾病，并实现落地应用。

在本次大会的智能网联车体验区，车辆只需安装应用程序并接入网络，一张智慧交通网便呈现在体验者眼前：行至路口，车载程序便会发出提示；遇到危急情况，车辆会启动预警；各个路口交通设施与上路汽车的数据互联互享，彼此清晰可感……这些技术目前已在天津（西青）国家级车联网先导区深入探索3年多并逐步复制推广。中国汽车技术研究中心有限公司首席专家张亚楠介绍，车联网不是简单将车辆连入网络，而是车、路、基础设施、软件算法等形成的完整闭环。

连续7届世界智能大会见证了天津在智慧城市建设方面所取得的成就和进步。目前，天津拥有多个国家级人工智能创新发展试验区、国家级智能制造示范区、国家级智能网联汽车示范区等平台，以及一批智能产业领军企业和创新团队。“智能网联汽车汇集了汽车、信息通信、人工智能、大数据等各行业各领域的资源和力量，正逐渐开花结果。”中国汽车技术研究中心有限公司董事长安铁成说。

“数实结合”渐成趋势

近年来，我国人工智能快速发展，赋能经济社会成效显著。与会嘉宾认为，应把握全球人工智能发展的新机遇，加大人工智能基础理论和前沿技术研发布局，打造一批人工智能区域高地和基础平台，深化产学研用融合，推动人工智能赋能经济社会发展。本届世界智能大会，共签约亿元以上重点项目98个，协议签约额约815亿元，涉及新一代信息技术、汽车、生物医药等产业。

5月20日，天津港集团自主研发制造的氢电混合动力人工智能运输机器人亮相智能大会现场。这台机器人利用激光雷达、摄像头、组合导航等多传感器融合，依托5G、北斗导航技术，无需借助任何标记物，即可实现自动驾驶，通过氢燃料发动机进一步增加续航。同时，机器人搭载的港口全面数字孪生技术底座“津鸿”，具备端侧自组网与智能协同能力，有效提升设备运行稳定性的同时还能实现不同生产设备之间“近场交互”。

中国科协主席万钢表示，人工智能发展赋能实体经济、支撑社会发展，形成了具有中国特色的研发体系和应用生态，引领经济社会各领域从数字化、网络化向智能化跃升。

“加快数字经济与实体经济的深度融合，以科技创新驱动制造业的转型升级，是推动中国制造高质量发展的必由之路。”联想集团首席执行官杨元庆说。

生成式智能赛道竞争加速

人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量。今年以来，生成式智能的发布和应用引起了广泛关注。与传统AI语音、图像识别等单一判别式智能工具不同，生成式通用智能是在文本生产、数据分析、代码编写、图像生成等跨媒体多模态领域的通用智能工具，以其日益发展演进的通用生成能力，渗入生产、教育、工作生活等场景，以生产力工具存在，对人类生产方式、社会治理等带来变革性影响。

过去几个月，百度、360、科大讯飞等先后发布国产大模型产品。百度首席执行官李彦宏表示，目前已有200多万用户排队等待测试百度的大模型产品。科大讯飞携认知智能大模型亮相展会。科大讯飞董事长刘庆峰表示，抢抓通用人工智能的历史机遇必须要在自主可控的平台上，他坦言，目前纯大模型技术还有待攻克的缺陷，比如新知识难以及时更新，事实类问答容易“张冠李戴”等。360集团创始人周鸿祎表示，“大模型将会带来一场新工业革命，能够像发电厂一样把从前难以直接使用的大数据加工成‘电’，赋能千行百业。”

作为“国家队”的国家超算天津中心在本次大会上发布了“天河E级智能计算开放创新平台”和“天河天元大模型”。“智能计算、特别是大模型带来了一个新的计算范式的需求，即‘低精度智能计算’。在新一代超级计算机中，天河团队首次提出了柔性体系结构，在支持高性能计算、超级计算、科学工程计算的同时，也适配智能计算。”国家超算天津中心党组书记、应用研发首席科学家孟祥飞介绍。

《 人民日报 》（ 2023年05月22日 07 版）

(责编：杨光宇、牛镛)

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