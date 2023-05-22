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湖北荆州民间投资活力持续增长

本报记者  禹伟良  吴  君
2023年05月22日06:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　总投资121亿元的荆州伟胜不锈钢复合新材料项目建设现场，工程车进进出出，挖掘机作业不停。湖北省荆州市发改委相关负责人介绍，这个项目今年1月底开工建设，预计明年2月投产，达产后年销售收入可达150亿余元，将为荆州新材料产业发展带来机遇。

　　日益优化的营商环境，不断提振的发展信心，有效激发投资活力。去年，荆州工业投资增长53.6%，民间投资增长34.6%。今年一季度，荆州工业投资、民间投资分别增长32.9%、30.3%，增速位居湖北省前列。

　　4月28日，中共中央政治局召开会议强调，要发挥好政府投资和政策激励的引导作用，有效带动激发民间投资。

　　“紧紧把握长江经济带发展、新时代推动中部地区高质量发展等带来的机遇，荆州在有效带动激发民间投资上下功夫，去年以来保持了每季度都有百亿元工业项目落地的良好发展态势。”荆州市委主要负责同志表示。

　　荆州伟胜新材料项目，由南京东金企业管理集团股份有限公司投资。“在荆州投资，一个重要考量就是看好这里不断升级的综合交通网，将为不锈钢等大宗产品运输降低物流成本。”南京东金集团董事长傅宜东说。

　　荆州地处长江中游、江汉平原腹地，具有连南纳北、贯通东西的地理优势，二广高速、沪渝高速、沪汉蓉高铁、浩吉铁路在此与长江交会。聚力交通区位比较优势，荆州多措并举加大交通投资，以发展多式联运为突破口，着力提高长江黄金水道综合运输效率，加快承接沿海地区产业链、资金流、物流“西进北上”，建设中部地区原材料加工、产品低物流成本配送的重要枢纽。

　　去年11月，11个荆州大宗商品铁水联运枢纽项目集中开工，总投资88亿元。今年，又将开工18个铁水联运重大项目。按照规划，“十四五”时期荆州交通总投资将突破1000亿元。

　　不断完善的综合交通运输体系，放大荆州的区位优势、投资价值。在南京东金集团落地荆州前，山东华鲁恒升公司就来了，总投资460亿元，在这里发展新能源新材料产业。如今，这个荆州引进的最大工业项目进展顺利，一期项目预计今年6月建成投产。

　　让国企敢干、民企敢闯、外企敢投，离不开好的政策和制度环境。荆州持续优化干部作风、优化营商环境，让企业投资放心、创业安心、发展顺心。

　　轰鸣的厂房内，机械臂来回挥舞，加工好的零件在传送带上快速滑动，12秒后，一台崭新的冰箱下线。

　　“这里是全球规模最大的冰箱生产基地之一。国内销售的冰箱中，每100台有15台产自这里。”在美的冰箱荆州工厂，湖北美的电冰箱有限公司相关负责人边走边介绍。

　　2020年，美的集团投资超百亿元在荆州新建电冰箱、洗衣机、楼宇科技3个产业园。一年后，这3个产业园全部投产。今年一季度，美的冰箱荆州工厂生产冰箱170万台、洗衣机33万台、楼宇相关产品21万台，产值同比增长17%。从量身定制白色家电配套产业园，到开辟“荆州—重庆—水富”集装箱双向运输新通道，依托多式联运为美的等企业提供专属“项目箱”和始发班轮服务，当地政府提供的贴心服务让企业发展行稳致远。

　　坚持以控制成本为关键，荆州持续优化营商环境。2022年初，荆州启动“十问十帮”温暖行动，聚焦企业资金周转、订单销售、产业配套、政务服务等方面需求，要求各机关单位对口联系企业，开展蹲点式帮扶。今年，荆州着力实施企业运行常态化把脉行动、惠企政策条目化落地行动等，深化“十问十帮”温暖行动。截至3月底，累计收集问题2833件、解决2599件。

　　一个个大项目、好项目落子荆州，为当地扩内需、稳增长、促转型注入强劲动力。去年，荆州规模以上工业增加值、地区生产总值分别增长13.1%、5.1%，均位居湖北省前列。今年一季度，全市规上工业增加值、地区生产总值分别增长7.8%、6.1%，继续保持平稳增长势头。

　　（本报记者田豆豆、李霞参与采写）


　　《 人民日报 》（ 2023年05月22日 07 版）
(责编：杨光宇、牛镛)
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