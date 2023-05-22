段宗宝

今日毕节，处处呈现新气象：水电路都通了，“麻窝寨”变二层小楼了，不少外出务工的村民在家门口找到工作了，手工黄粑变成“网红”商品了，一大批高科技企业在这里落户了，乌江的水更清了，百姓的口袋更鼓了……在如期打赢脱贫攻坚战后，900多万毕节人民意气风发踏上新的征程。

最大的变化是人的变化，最可喜的变化也是人的变化。眼界宽了，心气高了，信心足了，最重要的是对新发展理念的认识更全面、更深刻了，并且自觉落实到行动上。

化屋村“七仙女”导游队的苗族姑娘何兰，能唱能跳，在社交媒体上开设了短视频账号，她说，能唱能跳还不够，要会用互联网，“让外界了解我们苗寨”；

七星关区朱昌镇的村民邱会云，已经熟悉掌握大棚蔬菜种植技能，她说，同样是种地，“有没有技术，就是不一样”；

黔西市锦绣街道党工委书记王清龙说，现在做基层工作要学会走网上群众路线，利用好智慧社区平台；

毕节高新区党工委副书记顾韬说，做梦都希望招来大项目，但不能捡到篮里都是菜，“有污染的项目，即使再挣钱也一概不能要”；

贵航新能源科技有限公司质检部经理蒙晓云说，以前在外地打工，没想到自己如今成了企业中层，“现在毕节的发展机会也很多，不一定都要‘东南飞’”；

毕节职业技术学院的学生李文武说，以前都是别人帮我，我要好好学一门技术，将来也要帮更多的人……

精气神很重要。依靠这种精气神，毕节历史性地战胜了贫困。踏上新征程，依然需要这样的精气神。

说到毕节、贵州，不能不说到长征，不能不谈到长征精神。当年长征时，红军在贵州活动时间最长、活动范围最广。2021年2月，习近平总书记考察贵州时强调，“我们要始终牢记党的初心和使命”“走好新时代的长征路”。采访中，当地干部不止一次讲起长征故事。对毕节来说，从“开发扶贫、生态建设”试验区到“贯彻新发展理念的示范区”，就是一场新的长征。弘扬伟大长征精神，拿出当年红军强渡乌江那股劲儿，毕节一定能够续写新的长征故事，一定能够走好新时代的长征路。

《 人民日报 》（ 2023年05月22日 08 版）

(责编：杨光宇、牛镛)

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