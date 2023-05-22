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努力建设贯彻新发展理念的示范区

——开局之年看毕节

本报记者  汪晓东  汪志球  朱俊杰
2023年05月22日06:14 | 来源：人民网－人民日报
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　　毕节市威宁彝族回族苗族自治县风光。
　　何 欢摄（人民视觉）

　　乌蒙腹地，乌江源头，贵州毕节黔西化屋村。山水之间，茂林深处，民居整齐有致。走进赵玉学家的二层小楼，客厅茶几上，摆着几盒刚制作好的黄粑。

　　“2021年2月3日，习近平总书记来到我们家，和我们两口子一起包黄粑。总书记对我们说，‘外出务工也行，在家门口就业更好，可以好好照顾孩子。把孩子教育培养好，未来就更有保障了。’那时候我们两口子还在福建打工，3个孩子在老家读书，我们总是心挂两头。总书记的话坚定了我们回乡创业的信心。”赵玉学说。

　　如今，赵玉学和妻子杨鹏英经营着黄粑作坊，还开了个农家乐。“山好水也好，不愁没人来，现在游客越来越多了。我们加油干，一定能把日子过得像黄粑一样甜美。”

　　实现小康不是终点，而是新的起点。牢记习近平总书记的嘱托，在历史性地打赢脱贫攻坚战之后，毕节广大干部群众满怀信心踏上新的征程。

　　毕节曾是西部贫困地区的典型。上世纪80年代，在党中央亲切关怀下，国务院批准建立了毕节“开发扶贫、生态建设”试验区。30多年来，毕节坚持一张蓝图绘到底，试验区建设取得显著成效，2020年完成了脱贫攻坚任务。如今，毕节正朝着“贯彻新发展理念的示范区”这一目标迈进。

　　——从“试验区”到“示范区”，“要接续推进乡村振兴，加快推进农业农村现代化”。

　　2019年脱贫的化屋村，现有39家农家乐、21家民宿、23户移动商铺，还组建了一支导游队。2021年以来，累计接待游客92万人次，实现旅游综合收入3亿元。2022年，化屋村人均可支配收入约2.5万元。“进化屋村有‘二十八拐’，昔日的悬崖峭壁，阻隔了祖祖辈辈走出大山的路；如今的‘悬崖经济’，成了化屋村村民的致富路。”化屋村党支部书记许蕾说。

　　在七星关区朱昌镇的小屯农业科技园，57个冬暖式大棚颇为壮观。“一年种三季，这个季节是黄瓜、番茄，冬天种羊肚菌，去年的产值2000多万元、利润200多万元。”科技园负责人冯树会来自山东寿光，他在贵州建了8个这样的大棚蔬菜基地。

　　“一个月工资3000元，而且还能学到种植技术。”大棚里，邱会云和几个村民在给西红柿整枝、打杈、点花，动作娴熟。“多的时候一百三四十人，平时也有七八十人，一年给大家发工资就要拿出300多万元。”冯树会说。

　　——从“试验区”到“示范区”，“要牢固树立绿水青山就是金山银山的理念，守住发展和生态两条底线”。

　　从化屋村码头放眼远眺，乌江北源六冲河与南源三岔河两水汇流、蜿蜒而去，两岸悬崖峭壁，遥相对峙，险峻壮美。

　　作为贵州的“母亲河”，乌江流域承载了全省一半以上的人口和经济总量。曾有一段时间，由于沿岸工业企业经营粗放、沿河网箱养殖超载、两岸污水处理滞后等原因，乌江环境受到污染。近几年来，贵州着力治污，乌江生态环境质量得到明显改善。黔西市完成74个集中式饮用水源地规范化整治，建立饮用水源监管平台，2022年以来，集中式饮用水源地水质达标率100%。六冲河化屋村水质稳定保持地表水Ⅱ类水质以上，化屋村也成为贵州省首批6个“两山”基地之一。

　　暮春是百里杜鹃最美的时节，高峰时每天接待游客超过10万人次。今年3月15日到5月1日，共接待游客351万人次。百里杜鹃管理区党工委宣传部长赵刚介绍，“管理区成立之前，这里有3800多个黑煤窑，有43个合法的煤矿。这些年，我们把黑煤窑全部取缔，合法的煤矿也进行了整合，目前保留了22个。”

　　百里杜鹃的“美”与“煤”，生动诠释了“绿水青山就是金山银山”。“我们还要对景区进行深度开发，一年除了观花季，还要有避暑季、康养季，做到全年无淡季。”赵刚说。

　　——从“试验区”到“示范区”，“要始终牢记党的初心和使命”“走好新时代的长征路”。

　　百里杜鹃索玛剧场，一场彝族风情歌舞《索玛花开》正在进行，500人的剧场座无虚席。彝语称杜鹃花为“索玛”。一曲《索玛花开》，唱出了彝家儿女对生活的热爱，也唱出了毕节人民奋进新征程的豪迈。

　　“努力把毕节试验区建设成为贯彻新发展理念的示范区”，习近平总书记的重要指示，为毕节的高质量发展指明了方向。

　　绿色是毕节最大的发展优势和竞争优势，绿色发展是毕节高质量发展的应有之义。

　　走进位于毕节高新区的贵州贵航新能源科技有限公司，一片繁忙景象。“我们的主要产品是手机电池，订单排到了8月份，去年产值5亿元，今年预计能达到7.2亿至7.5亿元。”公司负责人邓文书信心满满。

　　“生产过程有没有污染？”邓文书说：“所有废料吃干榨净，哪里舍得乱扔哟！”在毕节高新区，目前已经聚集了贵航新能源、清华同方等17家高新技术企业。“毕节人口多，我们需要引进一些劳动密集型企业，但污染企业我们一概不要。”毕节高新区党工委副书记顾韬说。

　　毕节有950多万户籍人口，约占全省的1/5，是贵州人口最多的地级市。人口资源怎样变成人力资源、人才资源？“关键是要有一技之长，特别是年轻人。”毕节职业技术学院院长池涌说。这几年，学院与广州岭南集团、广州港、广汽集团等合作，设立“订单班”，学生全部来自之前的建档立卡贫困户，高职3年，他们在学院学习2年，再到广州见习1年，“毕业即就业”。“‘广汽班’的学生，有34人毕业后留在广汽工作，31人现在都买车啦！”池涌为自己的学生感到自豪。

　　19岁的李文武也是“订单班”的学生，他学的是烹饪工艺与营养专业，现在已经能做一手好菜，不过他并不满足。“2021年到广州学习，遇到了很多烹饪大师，真是大开眼界，我希望以后也能成为那样的人。我不但要学会做粤菜，也要把我们的黔菜发扬光大！”

　　每一代人有每一代人的长征路，每一代人都要走好自己的长征路。采访中，不止一次听到当地干部讲起红军强渡乌江的故事，讲起长征精神。“总书记勉励我们走好新时代的长征路，我们始终牢记在心。建设贯彻新发展理念的示范区，需要我们继续弘扬伟大的长征精神，拿出红军强渡乌江的那股劲儿！”毕节市委副书记、七星关区委书记周舟表示。

　　（相关报道见第八版） 


　　《 人民日报 》（ 2023年05月22日 13 版）
(责编：杨光宇、牛镛)
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