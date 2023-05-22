吴秋余

银行业通过加大金融科技投入推进数字化转型，对于更好地服务实体经济、推动数字经济有效发展具有重要意义

加大信息科技投入、持续推出数字化产品，推动业务、产品、服务等数字化升级，数据挖掘、运用、经营的能力建设全面提速……翻开上市银行2022年年报，数字化成为众多银行转型发展的重要着力点，越来越多银行将发展金融科技提升到战略引领层面，数字化运营模式日益完善。

数字经济是继农业经济、工业经济之后的主要经济形态。近年来，互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术加速创新，日益融入经济社会发展各领域全过程。银行业通过加大金融科技投入推进数字化转型，对于更好地服务实体经济、推动数字经济有效发展具有重要意义。近年来，人民银行等部门先后制定出台《金融科技发展规划（2022—2025年）》《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》等政策措施，对银行业数字化转型予以引导支持。加之数字技术越来越成熟、消费者认可度不断提升，加快金融科技发展、深化数字化转型，已成为当前银行业发展的一道“必答题”。

数字化转型以科技发展为支撑，银行业要持续加强科技赋能。随着金融业转型发展步伐加快，银行业自身对信息技术、数字技术依赖程度越来越高，掌握数字经济时代发展的主动权，银行要把科技创新摆在自身发展的重要位置，持续为数字化转型提供技术和人才支撑。2022年，多家银行金融科技资金投入增速远超营业收入或利润增速。从拼数量到拼质量，银行业的高质量发展中，科技创新已成为关键因素，需要各家银行充分认识金融科技发展重要意义，持续强化科技赋能，推动银行业加快数字化转型进程。

数字化发展带来个性化服务，银行业要持续加力金融服务创新。在数字经济时代，银行业服务模式发生了很大改变，过去依靠铺设网点、增加人员的传统服务模式，逐渐被科技智能、灵活多样的个性化服务所取代，“云产品”正成为银行提供数字化金融服务的重要窗口，并给银行业金融服务创新带来无限可能。适应这样的发展要求，银行业要重新梳理自身的业务模式和流程，在营销获客、服务渠道、产品创新、风险管理、机构营运等方面加快流程优化和服务创新，以数字化方式持续降低消费者获得金融服务的成本，提升金融服务质效，利用数字技术提高客户营销针对性和智能化水平，使线上金融产品更好触达客户，从而在“云”时代的竞争中赢得先机。

数字经济以数据资源为关键要素，银行业要持续加大信息共享力度。从银行业自身发展看，数据要素已成为提升金融服务质效的倍增器。比如，发展数字普惠金融，可以有效提高小微企业金融服务的可得性，降低融资成本。从整个社会发展看，推动数据要素共享也可以有效降低全社会的成本投入，让技术创新的溢出效应得到更好发挥。例如，一些地方依托银行网点建设“便民小站”，共享社保、税务、金融等信息，为市民在家门口提供一站式服务，既便利了居民办事，又增加银行服务吸引力，一举多得。当前，数据对提高生产效率的乘数作用不断凸显，成为最具时代特征的生产要素。切实用好数据要素，将为经济社会数字化发展带来强劲动力。银行业要充分参与数据信息共享，在服务经济社会发展的同时，为自身数字化转型拓展更广阔的空间。

数字化正在深刻改变世界。数字化转型既是发展大趋势，也是制胜新赛道。银行业拥抱数字经济时代，既要“抢抓先机”，更要“行稳致远”，在持续探索优化金融服务模式的同时，不断提升风险和数据安全管理水平，在时代潮流中蹈浪涛头、赢得未来。

《 人民日报 》（ 2023年05月22日 19 版）

(责编：杨光宇、牛镛)

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