本报记者 葛孟超

外贸进出口是拉动经济增长的重要引擎。今年以来，金融机构通过增加信贷投放力度，积极提供汇率避险工具等方式，支持外贸企业发展。

合肥美科制冷技术有限公司是一家厨房家电及制冷行业整合方案提供商，公司产品远销欧洲、非洲等地区。随着我国家电行业出口形势好转，面对纷至沓来的订单，企业急需资金扩大生产。公司财务负责人杨文华说，由于此前已经使用厂房等固定资产办理抵押贷款，公司想要通过传统方式再获得银行授信难度很大。

中信银行合肥分行向美科及时伸出了援手。“今年初，了解到他们的资金需求后，我们提出利用信保融资业务解决他们的资金难题。”该行国际业务部贸易融资室经理郭磊说。

郭磊介绍，近年来，不少外贸企业通过投保出口信用保险来防范应收账款无法收回风险。在此基础上，银行将出口信用保险和信贷业务相结合，开展信保融资业务。“银行综合考虑企业的生产经营和财务状况、出口信用保险保障额度等因素，为企业确定一个授信总额，在该额度内，企业可以进行单笔或多笔出口应收账款融资。一旦应收账款遭拖欠或拒付，企业将保单项下赔款权益转让给银行。”郭磊说。

具体来说，当企业发现某笔出口订单账期较长而自身又急需资金时，可以向银行发出融资申请。“银行收到企业的申请后，会登录国家外汇管理局开发的跨境金融区块链服务平台，对该笔订单的相关信息进行核验，确定真实后发放贷款。”郭磊说，跨境金融区块链服务平台汇集了出口企业的订单、保险等各类信息，有效提高了信保融资业务的办理效率。

据了解，截至4月末，中信银行合肥分行已运用信保融资业务服务21家出口型企业，贷款余额近4000万元。

最近，浙江新昌花艺植物制品有限公司的种植基地格外忙碌，工人们忙着打包发往日本的杨桐、柃木枝条。公司总经理石永江却面露难色：“今年日本客户的订单不少，可日元汇率波动较大，该如何锁定订单的汇率风险敞口？”

了解到这一情况的交通银行新昌支行客户经理吕昊翔向石永江建议：可以选择日元远期结汇业务，通过锁定远期日元结汇价格，确定出口订单的汇兑收益，降低汇率波动给企业财务带来的不确定性。

远期结汇业务是指银行与客户协商签订远期结汇合同，约定将来办理结汇的外币币种、金额、汇率和期限；到期外汇收入发生时，按照此前合同约定的币种、金额、汇率办理结汇，以规避汇率风险。

这个建议给石永江吃下了“定心丸”，目前企业已将今年的日本订单按照收汇期限分别办理远期结汇业务，涉及12笔共计1.2亿日元。

吕昊翔介绍，交通银行绍兴分行建立健全“汇率避险首办户”激励机制，引入政府融资担保支持小微企业汇率避险，为企业扬帆出海保驾护航。

《 人民日报 》（ 2023年05月22日 19 版）

(责编：杨光宇、牛镛)

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