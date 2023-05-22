本报记者 徐嘉伟

小学生在重庆图书馆体验身临其境的VR阅读。

孙凯芳摄（人民图片）

通勤路上看一本小说，睡前听一段有声书，闲暇时间上一节在线课……随着数字技术的不断发展，中国数字阅读场景日趋丰富，数字阅读需求更大。中国音像与数字出版协会日前发布的《2022年度中国数字阅读报告》显示，中国全民阅读数字化服务能力显著提升，2022年中国数字阅读用户达5.3亿。

产业规模稳步增长

2014年以来，“全民阅读”已连续10次被写入政府工作报告，作为助力全民阅读的重要支点，数字阅读行业一直保持着良好的发展势头。根据《2022年度中国数字阅读报告》（以下简称《报告》），2022年中国数字阅读市场总体营收规模达463.52亿元，同比增长11.5%。

什么是数字阅读？数字阅读市场由哪些组成部分构成？中国音像与数字出版协会第一副理事长张毅君介绍，数字阅读包括电子阅读和有声阅读。其中，电子阅读又可分为电子书阅读和网络原创文学作品阅读；有声阅读包括有声书阅读、广播剧（节目）阅读和在线课程阅读等3种主要形式。

从细分板块来看，去年大众阅读市场营收335.91亿元，有声阅读95.68亿元，专业阅读31.93亿元，市场整体发展较为均衡，大众阅读继续占据绝对优势。

数字阅读产业规模稳步增长的背后是优质内容的持续供给。《报告》显示，2022年，中国数字阅读平台上架作品总量为5271.86万部，其中，网络文学作品约3458.84万部，有声阅读作品1518.62万部。重点主题阅读类作品上架总量近10.3万种，较2021年增长4.91%。

微信读书相关负责人介绍，截至去年12月，微信读书在架出版电子书共25万本，包含文学、历史、经济理财、科学技术等30余种大品类、近千种细分品类。微信读书合作的出版社和图书公司共计超600家，其中，超过半数的出版方官方号入驻微信读书平台重点运营，通过书籍推荐、活动运营等方式，与粉丝读者建立密切联系。

用户群体加快拓展

在用户规模方面，2022年中国数字阅读用户达5.3亿，较上年增加2400万，增长率为4.75%。其中，19—45岁的用户占比为67.15%，活跃度和参与度都保持着较高水平。

阅文集团总裁侯晓楠介绍，2022年阅文新增用户中，“Z世代”占比66%，阅读时间累计超20亿小时，累计评论超3000万条。根据阅文集团旗下QQ阅读数据，近12个月来，93%的年轻读者阅读了至少一本书，年平均在读书籍超11.7本。

作为数字阅读主力军的年轻人爱看什么书？上海图书馆、阅文集团等发布的《Z世代数字阅读报告》显示，青春文学、文学、心理学、传统文化读物、科幻成为年轻人最爱的五大出版书籍类型。《论语》《红楼梦》《西游记》是年轻人最爱的传统文化读物，讨论度最高的书籍是《资治通鉴》，全年留下近15000条评论，蕴含了“Z世代”对文化传承与创新的思考。

海量的数字内容也满足了不同群体的使用需求与阅读偏好。正在读研究生的小杜向记者介绍，在日常阅读之外，自己也会经常阅读专业书籍，“在平板电脑上读专业书和文献资料时，可以非常方便地添加标签和笔记，这对理论知识的整理和积累很有帮助。”

“现在短视频平台上，有很多人文历史以及自然科学类内容，这些内容我不仅自己看，也会带着正在上小学的孩子一起学习。”北京市海淀区的学生家长李女士认为，优质的知识类博主所创作的内容可以在学校课程之外起到补充、拓展的作用，利于孩子综合素养的提升。

在数字阅读用户群体中，60岁以上群体占比为2.74%。“这个数字看起来少，但较上年增长超1倍，成为亮点之一。”张毅君说。《报告》课题组分析发现，历史军事类题材首次进入60岁以上年龄人群阅读偏好前5位，在46—60岁阅读人群中也上升至第2位。

有声阅读市场不断壮大

微信读书、番茄小说、起点读书……各具特色的数字阅读APP让用户无需携带纸质书就可以随时随地在手机端进行阅读。第20次全国国民阅读调查结果显示，2022年有77.8%的成年人进行过手机阅读，手机移动阅读已成为数字阅读的主要形式。

除了手机阅读，在生活节奏较快的今天，既能解放读者双手、又能带来沉浸式体验的“听书”和“视频讲书”正成为许多用户的新选择。一方面，在喜马拉雅、云听等在线音频平台持续深耕下，有声阅读市场不断壮大。另一方面，短视频平台上掀起了视频讲书热潮，不少读书内容创作者以内容讲解、荐书评书、名句朗读等方式激发着用户的阅读兴趣。

在抖音平台，读书内容创作者“止庵”的“世界文学大师解读”合集累计播放量达461万，“1379号观察员”的“解读《百年孤独》”合集累计播放量已超739万。“相比图文、音频形式，视频讲书更加直观且互动性强，达人的推荐、讲解和普通用户的读书心得分享，都成为网友选书、购书的重要参考。”抖音相关负责人说，平台未来将进一步携手优质读书内容创作者和出版社，不断完善读书生态，助力读者拥抱新书和好书。

数字技术在丰富普通用户阅读场景的同时，也为特殊人群提供了便利。在上海市天山路街道图书馆，借助无障碍阅读设备，视障人群也能享受到阅读带来的快乐。“翻开书本，将内容页朝下放入机器，就能‘听’到图书内容。”一名正在“听书”的读者说，无障碍阅读设备扩展了自己的读书量，丰富了业余生活。

目前，AI技术已能让一部电子书生成分角色、声音多元的音频产品，在多角色对话模式下配备不同音色。“随着技术的发展，人们不但可以通过各种终端设备看电子书、听有声读物，还能在智能穿戴设备支持下走进数字出版产品的场景里，真正跟各类知识进行交互。数字阅读将不断为人们精神文化消费提供新选择。”中国音像与数字出版协会理事长孙寿山说。

(责编：杨光宇、牛镛)

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