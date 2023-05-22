刘 萌 田 鹏

原标题：促夏季消费“热”起来 特色活动上新点燃城市烟火气

随着消费场景有序恢复，各地纷纷抢抓有利时机，开启消费“夏令时”，并围绕夏日经济积极策划促消费系列活动，进一步提升居民消费能力，增强消费意愿。

从促消费内容来看，二季度重点发力文旅方向，各地纷纷瞄准文旅市场，打造多种夏夜主题内容；从促消费形式来看，相关政策手段依旧延续“纾困”主题，供需两端双轨并行，“真金白银”减轻企业经营负担，降低居民消费成本。

“近期各地着力把握夏日经济这一时机，从更多元化的角度为扩大消费提供支持和便利，进一步促进经济回暖。”星图金融研究院高级研究员付一夫在接受《证券日报》记者采访时表示，今年作为“消费提振年”，主要是把扩大消费摆放在首要位置，考虑到当前内需仍有进一步提振空间，且二季度是全年经济发展黄金时期，各地消费市场都将迎来关键时间窗口。

各地因地制宜促消费

“随着暑期临近，消费市场活力有望再度迸发。而作为典型的顺周期变量，消费必然会伴随着二季度国民经济的进一步修复而迎来更大改善。”诚如付一夫所言，夏日临近将为进一步打开消费市场空间提供有利“天时”。

最近，各地纷纷“上新”夜间特色消费场景。例如，5月10日，“2023北京消费季夜京城”活动启动，联动全市40余个商圈、200余个品牌、万家门店，打造“一联五夜”内容体系，开展百余项促进夜间消费主题活动；再如，河北廊坊持续挖掘“夜经济”潜力，出台系列政策，打造京津冀“夜间经济”产业发展新空间，更好地满足百姓个性化、多层次、品质化的夜间消费需求。

除此之外，多地结合地域特色资源，推出主题促消费活动，以增强“地利”优势。其中，特色旅游资源自然成为有效抓手，是各地夏日促消费重点领域。

承德避暑山庄旅游集团员工姜海生告诉《证券日报》记者，为了提升消费体验感，今年承德避暑山庄首次对外开放“沧浪屿”景观，并于5月20日举行“2023鼎盛王朝避暑山庄之夜群星璀璨演唱会”，以丰富景区文化内涵，推动“旅游+”产业融合，吸引更多游客。

事实上，承德并非个例，还有多地均将文旅市场定位为下一阶段促消费重点方向。例如，江苏扬州多家景区于5月19日推出半价游或免费游等优惠活动。活动期间，游客还可在滴滴出行、高德地图App领取打车补贴等等。

北京社科院研究员王鹏对《证券日报》记者表示，各地促消费政策各有侧重，主要根据新的条件、新的走向，进行进一步调整。首先是相关政策以政府为主导的同时，参与主体愈加多元化，例如，商家主动提升优化产品服务、银行提供相关支付补贴等，形成良性联动，从而撬动更多消费。其次，相关政策更加精准，各地围绕即将到来的夏日以及电商消费节等，提供有针对性的促消费措施，例如，积极上新夏日消费场景、开拓新能源汽车市场消费潜力等。

供需两端齐发力

今年以来，随着各行各业生产经营活动逐步恢复，消费市场呈现出稳中向好态势，市场销售持续扩大。以4月份为例，据国家统计局数据显示，当月社会消费品零售总额同比增长18.4%，比3月份加快7.8个百分点，其中餐饮收入增长43.8%。

但在付一夫看来，4月份CPI仅同比上涨0.1%，这意味着当前居民消费意愿依然偏低，原因可能在于居民部门整体上依然未能走出之前各因素的影响，致使内需仍需进一步提振。

在此背景之下，各地促消费政策措施依然围绕“纾困”主题，一方面，从供给端给予企业适当补贴，减轻其经营成本，稳定产品服务有序供应；另一方面，从需求端发放消费券，增加优惠力度，进一步激发消费意愿。

例如，从供给端来看，近日，杭州市余杭区启动2023年度全域旅游“开门红”扶持政策申报，在杭州市提出对实行“免费游”活动的国有收费景区给予2022年前三季度月均门票收入30%的运营成本补助基础上，余杭区加大补贴力度，将补助比例上调至70%，进一步降低企业运营负担；从需求端来看，安徽芜湖于5月17日至5月28日之间，通过支付宝平台向消费者发放总额为170万元的消费券，并持续更新参与活动商户名单，不断扩大可享优惠范围，惠及更多消费者。

中国财政学会绩效管理专委会副主任委员张依群对《证券日报》记者表示，近期，各地抢抓机遇，陆续推出扩大消费的政策措施，力在加快并持续释放内需市场消费潜能，巩固经济恢复良好预期，推动经济加快恢复增长。

值得注意的是，“纾困”手段不仅局限于适当补贴，大力度奖励也是重要形式之一。在这方面，不得不提湖北宜昌5月16日印发的《宜昌市促进消费恢复和扩大的若干措施》，文件围绕大宗消费、新兴消费、服务消费夜间消费等方面，提出诸多奖励措施，例如，对全市限额以上乘用车销售企业2023年零售额排名前5且增幅在10%及以上的，给予一次性奖励；对在宜昌城区举办的市场化展销活动，标准展位达到100个不足150个的，按每场次2万元的标准给予奖励等。

对此，张依群表示，加大政府引导投入力度，发挥以奖代引、以奖代促作用，可以有效调动全社会支持消费。同时，推动消费多样化，大力改进和发展商展、汽车消费、餐饮娱乐等促销方式，能够进一步激活消费市场。

提振消费仍有空间

“4月份，居民出行数据保持良好恢复趋势，带动线下消费与高社交属性消费提升；出行类、接触型消费恢复良好，餐饮收入持续回暖。不过，消费继续呈现分化趋势，汽车等可选耐用消费品及地产后周期消费依然承压。”浙商证券首席经济学家李超认为。

张依群表示，下一步促消费的重点应放在住房、汽车、旅游、教育健身等领域。首先，要抓住当前房地产适度回暖的有利契机，更好满足城镇居民改善性住房需求，活跃二手房市场，通过盘活存量带动增量；其次，要抓住汽车国标政策调整契机鼓励新能源汽车消费，释放汽车消费市场空间；再次，抓住即将到来的毕业游、亲子游等暑假黄金旅游季，有效带动住宿、餐饮、娱乐、交通等行业稳定恢复，推动文旅消费；最后，要开拓完善教育健身等消费市场功能，推动消费结构升级和规模扩大。

在付一夫看来，短期来看，首先应进一步创新线上线下消费场景，如打造主题购物节、支持夜经济发展、融入传统文化因素、营造耳目一新的感官体验等，通过充分考虑消费者在不同消费情景下的消费诉求，继而整合消费主题、消费环境、消费氛围等多个要素，以此来让消费者沉浸其中，并激发出其消费意愿；其次，可以继续实行现金补贴与消费券发放相结合的多元化补贴方式，充分发挥二者各自优势，精准施策应对风险，继而在促进消费复苏的同时，改善居民整体福利；最后，应当进一步加大力度稳就业，让更多人拥有稳定的工作和稳定的收入来源，其关键在于通过减税降费、发放补贴、减少裁员、加大金融支持力度等多个方面来稳定中小微企业的运行，从而稳住就业大盘，让越来越多的人拥有更加稳定的收入来源，继而敢于消费。

为确保促消费政策效应持续显现，张依群建议，要保持消费政策的稳定，始终把民生放在首位，坚决禁止“弹簧”政策、“猴皮筋”政策，确保消费市场稳定，形成良好消费预期。同时，加强消费基础能力建设，通过增加就业、数字赋能、平台改进、服务增强等方式增强消费后劲，保持消费动能的持续性。此外，应结合各地特点，培育消费热点，打造特色消费，加快培育和挖掘个性化、定制化消费潜能。

(责编：申佳平、陈键)

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