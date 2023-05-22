刘 琪

原标题：中小企业高质量发展迎政策暖风 专家称金融支持力度仍需加大

针对中小企业创新难、转型难问题，工信部日前会同相关部门启动科技成果赋智中小企业专项行动和质量标准品牌赋值中小企业专项行动。

“当前中小企业仍处于疫后恢复期，企稳回升的基础尚不牢固。”在工业和信息化部5月19日举行的政策吹风会上，工业和信息化部副部长徐晓兰表示，中国中小企业与民营企业互为主体，具有强烈的创新动力、勇气和活力，它们既是创新的成果供给方，更是创新要素的需求方，存在着科技成果获取和转化难问题，同时质量管理和标准化水平有待加强，品牌价值有待提升，产业链配套水平有待提高。

光大银行金融市场部宏观研究员周茂华对《证券日报》记者表示，中小企业是我国市场主体重要组成部分，中小企业发展在促进就业、促进创新和产业转型升级方面具有重要意义，同时，中小企业对市场需求变化敏锐，支持中小企业发展，有助于促进内循环，释放消费和内需潜力。

不过，他也表示，中小企业发展面临最本质困难是抗风险能力弱，容易受到宏观经济、市场需求、供应链等外部影响。由于部分中小企业实力弱、人才缺、创新能力不足、管理制度不健全、融资渠道窄等制约中小企业发展。

因此，更需要加大对中小企业的支持力度。实际上，今年以来，多地都出台了针对中小企业的政策支持举措。比如，今年2月份，深圳市工业和信息化局等8部门联合印发《关于进一步支持中小微企业纾困及高质量发展的若干措施》，从纾困和高质量发展的角度，在降低企业生产经营成本、有效扩大市场需求、支持中小企业创新发展、促进中小企业转型升级4个方面共提出了20项具体举措。

今年3月底，河南省财政厅发布消息，为助力中小企业纾困解难，推动全省经济稳定向好发展，河南省财政梳理汇总支持中小企业发展的10大类53条财政政策，涵盖支持企业转型升级、打造“专精特新”中小企业、鼓励科技创新、推进减税降费、加强融资支持、支持创新创业、降低用工成本、支持招才引智、扩大市场需求、优化发展环境等关键领域，围绕市场主体实际需要精准打好政策“组合拳”，支持中小企业高质量发展。

近期，上海市政府发布《上海市助力中小微企业稳增长调结构强能力若干措施》（下称《若干措施》），聚焦中小微企业最关心的创新发展、转型发展、融通发展、金融赋能、纾困支持和精准服务等六个方面，提出28条具体措施。针对中小企业的融资难痛点，《若干措施》提出，推进“融资畅通”工程和无缝续贷“十百千亿”工程，到2023年底普惠贷款余额达1.1万亿元、无缝续贷累计投放突破1.2万亿元，为企业节约成本100亿元以上；落实国家融资担保奖补资金，平均担保费率保持1%（含）以下；开展“一链一策一批”融资促进行动，促进产业链融资；支持中小企业改制上市和股权融资。

在周茂华看来，中小企业融资难、融资贵问题是世界难题，近年来国内在缓解中小企业融资难方面取得显著进展，通过深化金融改革、创新金融工具等，引导金融加大中小企业支持。由于我国中小企业数量多，未来金融支持力度仍需要加大。同时，加快构建多层次金融市场，充分发挥市场风险管理和资源配置功能，满足不同中小企业融资需求。从中长期看，更重要的是持续优化营商环境，为中小企业发展营造法治、透明、公平、规范、可预期的营商环境，激发中小企业发展内生动力。

(责编：申佳平、陈键)

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