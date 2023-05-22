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上市公司ESG信息披露意愿明显增强 电力、化工等重点行业加快低碳转型

邢 萌
2023年05月22日08:55 | 来源：证券日报
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原标题：上市公司ESG信息披露意愿明显增强 电力、化工等重点行业加快低碳转型

近年来，上市公司积极践行ESG理念、采取减碳措施，推动产业结构绿色低碳转型。

5月20日面市的《中国金融政策报告2023》（以下简称《报告》）显示，在绿色发展战略持续升级和“双碳”目标背景下，上市公司和非上市企业加快低碳转型，基金投资理念和投资逻辑将发生结构性变化，绿色投资、ESG投资的中国特色将更加鲜明。

此前中国上市公司协会5月5日发布的《中国上市公司2022年经营业绩分析报告》显示，2022年，上市公司ESG信息披露比例进一步提升。逾1700家公司单独编制并发布2022年ESG相关报告，占比34%。A+H、央企控股、主板上市公司发布率领先；银行、非银金融等行业ESG相关报告发布率超80%。

记者从沪深交易所获悉，2022年，沪市主板有870余家公司披露ESG报告、可持续发展报告或社会责任报告，披露数量再创历史新高；在所有科创板公司年度报告专节披露ESG相关信息的基础上，逾130家公司单独编制并发布社会责任报告或ESG报告，图文并茂、可读性强。深市共有700余家公司披露了独立的社会责任报告或ESG报告，与2021年相比增加了近200家。

对此，业内人士表示，总体来看，ESG信息披露的“量”“质”齐升，为识别、评估、管理环境风险夯实了基础，推动更多资金配置到绿色低碳领域，促进“双碳”目标实现。

上市公司以实际行动贯彻绿色发展理念，在电力、化工、装备、汽车等重点行业着力推动降碳、减污。

电力行业公司持续推进电源结构优化调整，不断提升清洁能源占比。例如，川能动力大幅提升风力和光伏等新能源发电装机规模，2022年实现新能源发电上网电量超27亿千瓦时，相比火力发电，实现二氧化碳减排近200万吨，节约标准煤超80万吨。数据显示，截至2022年年底，全国全口径发电装机容量25.6亿千瓦，同比增长7.8%，其中非化石能源发电装机占总装机容量比重接近50%，电力行业绿色低碳转型成效显著。

化工、装备、汽车等工业行业减碳降碳取得明显成效。2022年，中国化学优化绿色生产流程，能源消耗总量60.37万吨标准煤，同比减少9%；中国中车研发绿色生产装备，节省底漆用量约30%；广汽集团、上汽集团等五大乘用车企业实现新能源汽车销量约170万辆，同比增长57%。

“在‘双碳’目标背景下，在数字化与低碳化的交汇处，信息产业与数字科技正在进行新一轮的绿色蝶变。”润泽科技董事长周超男对《证券日报》记者表示，润泽科技积极构建稳定、安全、可靠、绿色的大数据中心和算力基础设施，践行绿色能源应用，在绿色低碳技术创新与应用方面积累经验，积极推动企业实现绿色发展之路。

宁德时代相关负责人表示，宁德时代将通过四大创新体系，在矿、大宗原材料、电池材料、电芯制造、电池系统五大关键节点实现技术降碳，推动建立健康、低碳、环保、可持续发展的电池价值链。

另外，上市公司借助资本市场平台，积极利用并购重组、再融资、股权激励等工具，加快低碳转型，推动产业可持续发展。

“近几年，公司积极响应政策号召，布局光伏、风能电站业务，通过自主开发、投资和运营可再生能源电站项目，推动电力能源从高碳向低碳、从以化石能源为主向以清洁能源为主转变。”九洲集团相关负责人对记者表示。

(责编：申佳平、陈键)
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