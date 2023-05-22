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我国粮食全产业链减损可节粮上千亿斤

杨舒
2023年05月22日08:57 | 来源：光明日报
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原标题：我国粮食全产业链减损可节粮上千亿斤

　　 中国农业科学院和国际食物政策研究所于21日在京联合发布《中国农业产业发展报告2023》和《2023全球粮食政策报告》。其中，《中国农业产业发展报告2023》显示，到2035年，若我国粮食收获、储藏、加工和消费环节损失率分别减少1至3个百分点，实现三大主粮损失率减少40%，可降低三大主粮损失约1100亿斤，相当于粮食减损再造一个千亿斤增产行动。

　　 据中国农业科学院副院长梅旭荣介绍，当前中国三大主粮全产业链浪费和损失严重。报告测算显示，稻谷、小麦和玉米的全产业链损失率分别为26.2%、16.7%和18.1%，约占三大主粮总产量的 20.7%。其中，收获、储藏、加工和消费环节损失率较高。以水稻为例，由于我国稻米行业过度加工较为严重，水稻在加工环节损耗最多，损耗率高达10.95%。2020 年，我国大米加工业的平均出米率为64.5%，而日本等加工技术先进国家的出米率水平一般为70%左右。因此，亟待加强粮食减损技术支撑。

　　 报告模拟结果表明，到2035年，若通过科技进步、农技推广、全民节粮减损行动等措施，实现三大主粮损失率在当前基础上降低40%，我国可实现粮食损失减少约1100亿斤，口粮完全自给，玉米自给率提高至96.8%，相当于粮食减损再造千亿斤增产行动。从实现千亿斤粮食减损路径来看，到2035年，若实现粮食收获、储藏、加工和消费环节损失率分别减少1至3个百分点，收获环节可通过“低损优良品种+高质量农机+熟练农机手+适时收获”减损159亿斤，储藏环节可通过“及时干燥+先进储粮器具+科学储粮方法+降低储粮成本”减损446亿斤，加工环节可通过“推动全谷物加工+适度加工”减损260亿斤，消费环节可通过“培养消费者减损观念+实施餐饮环节减损奖惩措施”减损213亿斤，实现粮食损失降低1078亿斤。

　　 据了解，今年是中国农业科学院第6次发布《中国农业产业发展报告》。通过深入探讨中国农业产业发展新形势、新问题和新挑战，定量评估模拟农业政策变化和外界冲击对中国农业产业发展影响，为研判未来农业产业发展趋势、完善农业产业发展制度安排与宏观调控提供重要决策参考。

(责编：申佳平、陈键)
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